Արցախը եղել է, կա և կլինի․ Ռուբեն Վարդանյան

Ռուբեն Վարդանյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ավագ որդու՝ Դավիթ Վարդանյանի հետ և խնդրել է 3 ուղերձ փոխանցել.

1. Արցախը եղել է, կա և կլինի։

2. Հավատա ինքդ քեզ՝ որպես Աստծո մի մասի, բարության և լույսի։

3. Իսկական հերոսը նա է, ով կարողանում է հույս վառել այնտեղ, որտեղ հույսի շող չկա. նա, ով դառնում է հենարան ուրիշների համար, երբ նրանք կորցրել են հավատը։

