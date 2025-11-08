Լուրեր Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցը Թաքեր Կարլսոնին՝ հայերեն թարգմանությամբ․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 08/11/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious ԵՄ-ն սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի պատրաստումըNext Ղարաբաղը Ադրբեջան է․ Ֆիդանը այսպիսով է ընդգծել իր խորը հարգանքը Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Վաղը՝ հայության պարտության օրը, Փաշինյանը հերթական ծես է կազմակերպել 08/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Ողբերգական վթար Երևան-Մեղրի ճանապարհին, 1 մարդ մաhացել է. Լուսանկար 08/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Ուշագրավ բացահայտում․ Պեսկովի նախապապը Բաքվի 26 կոմիսարներից է եղել 07/11/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Վաղը՝ հայության պարտության օրը, Փաշինյանը հերթական ծես է կազմակերպել
Ողբերգական վթար Երևան-Մեղրի ճանապարհին, 1 մարդ մաhացել է. Լուսանկար
Ուշագրավ բացահայտում․ Պեսկովի նախապապը Բաքվի 26 կոմիսարներից է եղել