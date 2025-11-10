11/11/2025

Ի տարբերություն ոմանց ես Թրամփից չեմ վախենում․ Զելենսկի

infomitk@gmail.com 10/11/2025 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի վախենում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից, ի տարբերություն որոշ արևմտյան առաջնորդների։

Պետության ղեկավարը այս մասին հայտարարել է բրիտանական The Guardian թերթին տված հարցազրույցում։

Զելենսկին նաև հերքել է այն տեղեկությունները, որ Վաշինգտոնում Թրամփի հետ իր վերջին հանդիպումը լարված է եղել։

Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ նախագահի հետ հարաբերությունները լավ են, և կառուցողական երկխոսությունը շարունակվում է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նյու Յորիքի ներընտիր քաղաքապետը մերժում է Թրամփին ու նրա օրակարգը

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշքիանը չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Թեհրանից բնակչության խոշոր տարհանում կսկսվի

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի, ամեն ինչի համար պատասխան կտա․ Զելենսկի

08/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աբովյանում երիտասարդ է դանակահարվել

10/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաերթ հյուրանոցային համալիրի մոտ. հետիոտնը մահացել է. Լուսանկար

10/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանը «համոզված է, որ «հաղթանակը» տոնում են թուրքախոս բոլոր երկրները»

10/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ի հետ Օրբանի հարաբերությունների սերտացումը կարող է դրական ազդել Հարավային Կովկասի իրավիճակին

10/11/2025 infomitk@gmail.com