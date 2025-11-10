Ի տարբերություն ոմանց ես Թրամփից չեմ վախենում․ Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի վախենում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից, ի տարբերություն որոշ արևմտյան առաջնորդների։
Պետության ղեկավարը այս մասին հայտարարել է բրիտանական The Guardian թերթին տված հարցազրույցում։
Զելենսկին նաև հերքել է այն տեղեկությունները, որ Վաշինգտոնում Թրամփի հետ իր վերջին հանդիպումը լարված է եղել։
Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ նախագահի հետ հարաբերությունները լավ են, և կառուցողական երկխոսությունը շարունակվում է։
Բաց մի թողեք
Նյու Յորիքի ներընտիր քաղաքապետը մերժում է Թրամփին ու նրա օրակարգը
Փեզեշքիանը չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Թեհրանից բնակչության խոշոր տարհանում կսկսվի
Լուկաշենկոն պատասխանատվության կենթարկվի, ամեն ինչի համար պատասխան կտա․ Զելենսկի