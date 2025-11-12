Նիկոլ Փաշինյանն իրեն գժի տեղ դնելու հայտնի ձայնագրության մասին

Նիկոլ Փաշինյանն՝ արձագանքելով 2021 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից հրապարակված այն ձայնագրությանը, որտեղ նա խոսում է իր «ինքն իրեն գժի տեղ դնելու» մասին, նշեց, որ այդ խոսակցությունը տեղի է ունեցել թիմակիցների հետ ոչ պաշտոնական միջավայրում։
«Այդ զրույցը եղել է ազատ ժանրի, առօրյա խոսակցություն։ Նման խոսակցությունների ժամանակ ձևակերպումները հաճախ լինում են ավելի լայն, երբեմն էլ՝ ստեղծագործական»,– ընդգծեց Փաշինյանը՝ հավելելով, որ իր խոսքերը պետք է դիտարկել այդ համատեքստում։
Բաց մի թողեք
Արդեն երգում է՝ բանտում
Վաղը Օրբանը գալիս է Հայաստան – Հունգարիա ֆուտբոլային խաղը նայելու
Խառնաշփոթ ԱԺ-ում, ՔՊ-ն ստիպված արտահերթ ընդմիջում հայտարարեց