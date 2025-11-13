13/11/2025

Հերթով փուռն են տալու բոլորին․ Գեղամ Մանուկյան

infomitk@gmail.com 13/11/2025 1 min read

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն այսօր ԱԺ-ում եկավ ելույթով՝ դիմելով զինվորականներին, սակայն հստակ նշեց, որ խոսքը ոչ թե անկարգությունների կոչ է, այլ զգոնության:

«Անցնող մի քանի տարիները ցույց տվեցին, որ հերթով բոլորին փուռն են տալու»,- ասաց նա:

Մանուկյանը օրինակ բերեց օրեր առաջ Պաշտպանության նախկին նախարար, Նիկոլ Փաշինյանի նախկին գլխավոր խորհրդական և Գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Արշակ Կարապետյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը. «Ես նրա պաշտպանն չեմ, և պետք է նշեմ, որ երբ Պաշտպանության նախարար էր, աչքիս լույսը չէր, բայց պատկերացրեք՝ մարդը անցել է խորհրդականի պաշտոնից Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ, ապա դարձել է նախարար, և հետո հանկարծ նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների․ Մինասյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա. Գրիգորյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com