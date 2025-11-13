Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա. Գրիգորյան

Ազգային ժողովում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը պատասխանել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, որով վերջինս խորհուրդ էր տվել իրեն տխրել, քանի որ նավը, որը նա լքել է, իբրև չխորտակվեց։
Գրիգորյանը նշել է, որ չի հասկանում, թե ինչու է իր ժպիտը այսքան անհանգստացնում Սիմոնյանին․ «Ալեն Սիմոնյանը ասում է, թե ես նեղվել եմ, որ ՔՊ-ի նավը չի խորտակվել։ Ցանկանում եմ, որ նա հասկանա՝ ոչ ոք հավերժ չէ։ Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Արցախը կործանածների նավը չի կարող երկար դիմանալ»:
