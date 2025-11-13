13/11/2025

Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա. Գրիգորյան

infomitk@gmail.com 13/11/2025 1 min read

Ազգային ժողովում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը պատասխանել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը, որով վերջինս խորհուրդ էր տվել իրեն տխրել, քանի որ նավը, որը նա լքել է, իբրև չխորտակվեց։

Գրիգորյանը նշել է, որ չի հասկանում, թե ինչու է իր ժպիտը այսքան անհանգստացնում Սիմոնյանին․ «Ալեն Սիմոնյանը ասում է, թե ես նեղվել եմ, որ ՔՊ-ի նավը չի խորտակվել։ Ցանկանում եմ, որ նա հասկանա՝ ոչ ոք հավերժ չէ։ Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Արցախը կործանածների նավը չի կարող երկար դիմանալ»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների․ Մինասյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հերթով փուռն են տալու բոլորին․ Գեղամ Մանուկյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com