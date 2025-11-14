14/11/2025

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 3-ին գողության դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Այդ օրը ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Ապարանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ 2024թ․ հոկտեմբեր ամսից մինչև 2025թ․ օգոստոս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում Գագիկ Գ․-ն, Նաիրի Գ․-ն և Արամայիս Ա․-ն Արագած սարի արոտավայրից գողացել են Արմավիրի մարզի բնակիչ 39-ամյա Աֆանդի Մ․-ին պատկանող 253 գլուխ ոչխար՝ պատճառելով 18 մլն դրամի նյութական վնաս։

Ոստիկանության Ապարանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ձեռք բերվել, որ գողացված ոչխարների մի մասը Գագիկ Գ․-ն, Նաիրի Գ․-ն և Արամայիս Ա․-ն վաճառել են Արագածոտնի մարզի բնակիչ 42-ամյա Սամվել Հ․-ին, իսկ մյուս մասը գտնվում է Արամայիս Ա․-ի մոտ։

Ապարանի համայնքային ոստիկանները ձեռնարկում են միջոցառումներ գողոնը և նշված անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Ապարանի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության Ապարանի քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արք․ Աջապահյանի պաշտպանական թիմը բողոքարկել է նրան 2 տարով ազատազրկելու վճիռը

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդություն է ներկայացվել

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն և ԱՄՆ-ն համատեղ իրավաբանական ընկերություն կստեղծեն. Փաշինյանը մանրամասներ է հայտնել

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շողակաթ բնակավայրից «Ճամբարակ» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ընտանիքի 4 անդամ, այդ թվում՝ 7-ամյա երեխա

14/11/2025 infomitk@gmail.com