Գերիները Հայաստանի քաղաքական օրակարգից դուրս են․ Լիլիթ Գալստյան

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ  հայտարարել է, որ Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը քաղաքական մեծամասնության համար առաջնահերթություն չէ։

Նա ընդգծեց, որ այսօր ռազմաքաղաքական ղեկավարներ և  այլ  հայ գերիներ դատապարտվում և տուժում են, սակայն Հայաստանի իշխանությունները այս հարցը չեն դնում առաջնահերթությունների շրջանակում։

Գալստյանը նշեց, որ իշխանությունները հայտարարում են, թե խնդիրը բարձրաձայնվում է միջազգային հարթակներում, սակայն իրականում արդյունք չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավորը օրինակ բերեց, որ վերջերս Երևանում «Եվրանեսթի» խորհրդարանական նստաշրջանում ՔՊ-ական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին «Հայաստան» խմբակցության կողմից ներկայացված բանաձևին, որը պահանջում էր գերիների անհապաղ ազատ արձակումը։

Նույնն էր նաև Պորտուգալիայում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում. «Այս վերաբերմունքը ցույց է տալիս միջազգային հանրությանը, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և գերեվարված հայ քաղաքացիների ճակատագիրը Հայաստանի համար առաջնահերթություն չէ։ Դա չափազանց ոչ բարոյական է և տխուր վարքագիծ է Հայաստանի իշխանությունների կողմից»:

