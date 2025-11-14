Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ` Հայաստանի դեմ խաղին չի մասնակցելու

Պորտուգալիայի և Իռլանդիայի միջև կայացած 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության ընտրական խաղում անսպասելի դեպք գրանցվեց․ հանդիպման 61-րդ րոպեին Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ Կրիշտիանու Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ և ստիպված եղավ լքել խաղադաշտը։
Այս խաղը նաև պատմական էր նրանով, որ Ռոնալդուն առաջին անգամ հեռացվեց Պորտուգալիայի ազգային թիմի կազմում անցկացրած իր ողջ կարիերայի ընթացքում։
Նոյեմբերի 16-ին, երբ Հայաստանի ազգային թիմը պետք է հանդիպի Պորտուգալիային, Ռոնալդուն մասնակցել չի կարողանա կարմիր քարտի պատճառով։
