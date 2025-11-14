14/11/2025

Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ` Հայաստանի դեմ խաղին չի մասնակցելու

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

Պորտուգալիայի և Իռլանդիայի միջև կայացած 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության ընտրական խաղում անսպասելի դեպք գրանցվեց․ հանդիպման 61-րդ րոպեին Պորտուգալիայի հավաքականի ավագ Կրիշտիանու Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ և ստիպված եղավ լքել խաղադաշտը։

Այս խաղը նաև պատմական էր նրանով, որ Ռոնալդուն առաջին անգամ հեռացվեց Պորտուգալիայի ազգային թիմի կազմում անցկացրած իր ողջ կարիերայի ընթացքում։

Նոյեմբերի 16-ին, երբ Հայաստանի ազգային թիմը պետք է հանդիպի Պորտուգալիային, Ռոնալդուն մասնակցել չի կարողանա կարմիր քարտի պատճառով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառությունը նույնպես լավ գաղափար է, հատկապես օրվա առաջին կեսին

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վան Գոգի «Աստղազարդ գիշեր» խորհրդանշական կտավից ոգեշնչված Բոսնիայում այգի է հիմնվել․ Լուսանկարներ

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում սուրճի օգտագործումը գրեթե 80 անգամ ավելի բարձր է, քան թեյինը․ Արմեն Մուրադյան

14/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Համառությունը նույնպես լավ գաղափար է, հատկապես օրվա առաջին կեսին

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Imperial Orchestra-ն վերադառնում է Երևան՝ CINEMA MEDLEY լեգենդար շոուով. Լուսանկար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Զեյնալյանը երկրորդ փուլով ընտրվեց սբ․ Գր․ Լուսավորիչ ԲԿ տնօրեն

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը հիշեցնում է Փաշինյանին՝ դու մեր ափի մեջ ես․ Հայրապետյան

14/11/2025 infomitk@gmail.com