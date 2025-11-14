Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտնել է, որ ինքը նույնպես օգտագործում է արհեստական բանականության գործիքները:
Նա հավելել է նաև, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok-ի սիրահար է։
Grok-ը ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկն էր ավելի վաղ ներկայացրել՝ ասելով, որ այն իր սեփական ստեղծած արհեստական բանականության բոտն է, որը, ըստ նրա, մարտահրավեր կնետի ChatGPT-ին։
Բաց մի թողեք
Թրամփը ստորագրել է կառավարության ֆինանսավորման օրինագիծը՝ վերջ դնելով ԱՄՆ պատմության ամենաերկարատև շաթդաունին
Շրջանառվում է Վրաստանում թուրքական ռազմական ինքնաթիռի վթարի վերաբերյալ 2 նախնական վարկած
Մեղավոր չենք՝ արդարանում է Բաքուն․ Ինչու կործանվեց Ադրբեջանից Թուրքիա թռչող ռազմական ինքնաթիռը