14/11/2025

Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտնել է, որ ինքը նույնպես օգտագործում է արհեստական բանականության գործիքները:

Նա հավելել է նաև, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok-ի սիրահար է։

Grok-ը ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկն էր ավելի վաղ ներկայացրել՝ ասելով, որ այն իր սեփական ստեղծած արհեստական բանականության բոտն է, որը, ըստ նրա, մարտահրավեր կնետի ChatGPT-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը ստորագրել է կառավարության ֆինանսավորման օրինագիծը՝ վերջ դնելով ԱՄՆ պատմության ամենաերկարատև շաթդաունին

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջանառվում է Վրաստանում թուրքական ռազմական ինքնաթիռի վթարի վերաբերյալ 2 նախնական վարկած

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղավոր չենք՝ արդարանում է Բաքուն․ Ինչու կործանվեց Ադրբեջանից Թուրքիա թռչող ռազմական ինքնաթիռը

12/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոնալդուն ստացավ կարմիր քարտ` Հայաստանի դեմ խաղին չի մասնակցելու

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն և ԱՄՆ-ն համատեղ իրավաբանական ընկերություն կստեղծեն. Փաշինյանը մանրամասներ է հայտնել

14/11/2025 infomitk@gmail.com