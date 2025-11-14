Ալիևը հիշեցնում է Փաշինյանին՝ դու մեր ափի մեջ ես․ Հայրապետյան

Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի թելեգրամյան գրառումը․
«Վերջին շրջանում շատերն են հարցնում, լավ, արդյոք Ալիևը չի ուզում, որ Փաշինյանը մնա իշխանության, ինչու է նման ելույթներ ունենում՝ դրանցով բարդացնելով Փաշինյանի կյանքը ու փչացնելով «խաղաղության» միֆը։
Պատասխանը հստակ է՝ Ալիևը լուծում է խնդիրներ, նա դնում է առաջիկա ծրագրերի հստակ ուղղությունները՝ անկլավներ, ՀՀ միջպետական սահմանների նկատմամբ վերահսկողություն, ՀՀ տարածքի ուղղությամբ նոր «հակամարտության» ստեղծում՝ դեռևս խոսույթի մակարդակով և այլ քայլեր: Դրա հետ միասին, Ադրբեջանի ղեկավարը հենց Բայրամովի հարցազրույցի միջոցով «իշմար» է տալիս ու հիշեցնում Փաշինյանին՝ դու մեր ափի մեջ ես, մենք քո հետ կապված այնպիսի նյութեր կարող ենք հրապարակել, որ լուրջ խնդիրներ ունենաս Հայաստանի ներսում, ինչ ես խոսել, ինչ ես բանակցել, մի խոսքով՝ շատ բան կա։
ՀՀ անվտանգության համար չկա ավելի մեծ սպառնալիք, քան երբ պետության ղեկավարի նկատմամբ վախի կառավարման վահանակը գտնվում է քո հակառակորդի ձեռքին։ Դրանով Ալիևը ակտիվորեն ետ բերեց «անկլավների» թեման, որը հիմա «սոուսվում է» որպես Արծվաշենի վերադարձ։ Արդեն երեք օր է՝ ադրբեջանական իշխանական մամուլը գրում է, որ ոչ մի տարածք ՀՀ-ին չի վերադարձվելու։ Դրա մասին նաև Ալիևն ունի ելույթներ, կոնկրետ 2022 թվականի սեպտեմբերին օկուպացված բարձունքները չվերադարձնելու մասին։ Ինձ թվում է նաև վերջին տարիներին փորձառությունն է փաստում, որ ամեն քայլ միակողմանի է արվում՝ հօգուտ Ադրբեջանի։
Հիմա, նախընտրական այս փուլում պետք է նկատի ունենալ՝ Ալիևը շտապում է և ագահ է, նա կիրառելու է Փաշինյանի բոլոր վախերը հայկական պետության ու հայ ժողովրդի դեմ։ Մի բան իմացեք՝ Ադրբեջանը ՀՀ-ի դեմ ագրեսիայի գնալու հնարավորություն առկա միջազգային դասավորության պայմաններում չունի։ Ուստի թույլ չտաք ձեզ մանիպուլացնեն նոր պատերազմով։
Իմացեք նաև Ադրբեջանի գլխավոր գործիքը ՀՀ-ի ու հայ հանրության դեմ Փաշինյանն է։ Պետք է այդ գործիքից զրկել նրան, իսկ հետո անցնել արդեն նրա մեծ ախորժակը միջազգային-իրավական, քաղաքական, տեղեկատվական ու դիվանագիտական մեթոդներով զսպելու կարևոր գործին։
Այդ ամենին զուգահեռ պետք է ունենալ գաղափարապես ուժեղ ու մարտունակ բանակ, որի առկայության պայմաններում Ադրբեջանը մշտապես կգերադասի բանակցել, քան հարձակվել։ Հիշեք՝ Ադրբեջան պետությունը ունի բազմաթիվ խոցելի կողմեր, անում է սխալներ, որոնք ուղղակի իրենց դեմ օգտագործող չկա։ Հենց պետական շահ սպասարկող իշխանություն ունենանք, շատ բան կփոխվի։ Դա գիտի նաև Ալիևը, դրա համար էլ շտապում է․․․»։
Բաց մի թողեք
Գերիները Հայաստանի քաղաքական օրակարգից դուրս են․ Լիլիթ Գալստյան
Հայաստանը վերածվում է հոգեբանական պատերազմի դաշտի սեփական ժողովրդի դեմ. Մարտիրոսյան
Հիշենք դատավորի աթոռ զբաղեցնող սույն անձի մուրճով ազատությունից զրկված քաղբանտարկյալներին