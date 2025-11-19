19/11/2025

Ձորակում՝ առվակի մեջ, մահացած կնոջ դի են հայտնաբերել

infomitk@gmail.com 19/11/2025 1 min read

Թալինում երեկ՝ նոյեմբերի 18-ին ձորակում՝ առվակի մեջ մահացած կնոջ դի են հայտնաբերել: 

Նոյեմբերի 18-ին՝ ժամը 20․18-ին Թալինի շտապօգնության բժշկից հաղորդում է ստացվել, կանչով մեկնել են Արտենի գյուղ, որտեղ ձորի մեջ հայտնաբերել են նույն գյուղի 45-ամյա բնակչուհու դիակը…

«Մահացած հայտնաբերված կնոջ որդին հայտնել է, որ ինքն է մորը հայտնաբերել առվի մեջ մահացած վիճակում: Հանելով ջրից զանգահարել է շտապօգնություն։ Ոստիկանության Թալինի բաժնից մեկնած խումբը, ՊԾ կարգախումբը և Թալինի քննչական բաժնի ծառայողները պարզել են, որ ժամը 16։00-ի սահմաններում կինը դաշտից եկել է գյուղի ուղղությամբ, իսկ ամուսինը անասունները քշել է դեպի գյուղ, վերադառնալուց հետո նկատել է, որ կինը չի եկել։ Վերադարձել են նույն վայր և հայտնաբերել կնոջը ձորակում, առվակի մեջ մահացած վիճակում»,- ասացին ՆԳՆ-ից:

Դիակի արտաքին զննությամբ բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են ՀՀ ՔԿ Թալինի քննչական բաժին։

