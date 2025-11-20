20/11/2025

«Իրանց կնգտիք թող պատրաստվին» արտահայտության համար ձերբակալվել է Սպարտակ Վարդանի Ղուկասյանը

infomitk@gmail.com 20/11/2025 1 min read

Համակարգին մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնում են, որ Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է օրերս դատական նիստից հետո հնչեցրած արտահայտության համար: Նկատի ունենալով նրանց, ովքեր իր հորը կասկածում են կաշառակերության համար, ասել էր. «Իրանց կնգտիք թող պատրաստվին»:

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, Վարդան Ղուկասյանի՝ տնային կալանքի տակ գտնվող որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը, ձերբակալվել է:

Քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 1 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով (մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանությունը):

Ինչպես հայտնի է, Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը, ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել էր: Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ դատարանը որպես խափանման միջոց էր սահմանել տնային կալանքը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուտ պայքար ենթամշակույթի դեմ․ «Օրենքով գող» Օշականցի Գևորիկին դատարանն ազատ է արձակել

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳ նախկին նախարարը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման․ Լուսանկար

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բանկից խոշոր չափերով ավազակություն կատարած անձը չի հայտնաբերվել»

19/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 21-ի աստղագուշակ․ Աստղերը պատրաստ են ձեզ փայփայել. կատարել վաղեմի ցանկությունները

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իրանց կնգտիք թող պատրաստվին» արտահայտության համար ձերբակալվել է Սպարտակ Վարդանի Ղուկասյանը

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը չի մասնակցել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագրի մշակմանը

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սարաջյանի անվան դպրոցի փոխտնօրենը հայտնել է, որ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի բժշկի սխալի հետևանքով մայրը մաhացել է

20/11/2025 infomitk@gmail.com