Հետեվում են մամուլի դեմ ռեպրեսիաներին

Եվրոպական կառույցները եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները թեեւ չեն արձագանքում, հայտարարություններ չեն տարածում, բայց ուշադիր հետեւում են Հայաստանում խոսքի ազատության դեմ ոտնձգություններին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Այդ շարքում են դիտարկվում ե՛ւ «Առավոտ» օրաթերթին իր տարածքից հանելը, ե՛ւ Ժուռնալիստների միության դեմ հարձակումները, ե՛ւ Նիկոլ Փաշինյանի հայցն ընդդեմ «Հրապարակի», ե՛ւ «Իմնեմնիմի» փոդքաստը վարողներ Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի, անգամ Սամվել Կարապետյանի եւ Միքայել Աջապահյանի կալանավորումները:
