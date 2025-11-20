20/11/2025

Հետեվում են մամուլի դեմ ռեպրեսիաներին

Եվրոպական կառույցները եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները թեեւ չեն արձագանքում, հայտարարություններ չեն տարածում, բայց ուշադիր հետեւում են Հայաստանում խոսքի ազատության դեմ ոտնձգություններին:

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Այդ շարքում են դիտարկվում ե՛ւ «Առավոտ» օրաթերթին իր տարածքից հանելը, ե՛ւ Ժուռնալիստների միության դեմ հարձակումները, ե՛ւ Նիկոլ Փաշինյանի հայցն ընդդեմ «Հրապարակի», ե՛ւ «Իմնեմնիմի» փոդքաստը վարողներ Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի, անգամ Սամվել Կարապետյանի եւ Միքայել Աջապահյանի կալանավորումները:

Խուդաթյանի ախորժակը բացվել է

ՕԵԿ-ի քարոզիչը ՔՊ պատգամավոր է դարձել եւ բնակարան գնել. Լուսանկարներ

Մակունցը 1 մլն դրամանոց 2 գիրք է նվեր ստացել. Փաստաթղթեր

Պուտինին «զարմացրել է» Թրամփի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լուծելու կարողությունը

«Էջմիածնական վեհությամբ» օծված և օժտված հայ հոգևորականը երբեք չի՛ դավի, չի՛ նենգի, չի՛ եղծի

Ամերիկյան նոր «խաղաղության պլանը». ի՞նչ տարածքներ կանցնեն Ուկրաինայից՝ ՌԴ-ին. Axios

Բեգլարյանը Դանիայում, Իսլանդիայում, Ֆարեյան կղզիներում ներկայացրել է արցախցիների ցեղասպանությունը

