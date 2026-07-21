21/07/2026

EU – Armenia

Եվրոպայում արգելել են չվաճառված հագուստը ոչնչացնել

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

ԵՄ հրահանգի՝ Էկոդիզայնի կանոնակարգի (ESPR) համաձայն՝ 2026 թվականի հուլիսի 19-ից խոշոր ընկերությունները չեն կարողանա ոչնչացնել չվաճառված կամ վերադարձված հագուստն ու կոշիկը։

Փոխարենը արտադրանքը պետք է վերաօգտագործվի, փոխանցվի բարեգործությանը կամ վերամշակվի։ Նպատակն այն է, որ ապրանքներն ավելի երկար մնան շրջանառության մեջ և վաղաժամ աղբ չդառնան։

Ամեն տարի ԵՄ-ում նման ապրանքների միլիոնավոր միավորներ հայտնվում են աղբավայրերում։ Միայն Գերմանիայում 2021 թվականին ոչնչացվել է վերադարձված հագուստի մոտ 17 մլն միավոր։ Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալության (EEA) տվյալներով, Եվրոպայում ամեն տարի մինչև 600 000 տոննա չկրած տեքստիլ է հայտնվում աղբավայրերում, հաղորդում է DW-ն։ Սա հանգեցնում է ռեսուրսների վատնման և հսկայական վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին ու կլիմային։

Ուժի մեջ մտնող կանոններն ավելի լայն ռազմավարության մաս են, որը միտված է ԵՄ-ում բազմաթիվ ապրանքներ դարձնել ավելի երկարակյաց, վերանորոգման և վերաօգտագործման համար պիտանի, և այդպիսով նվազեցնել CO₂-ի արտանետումները ողջ կենսացիկլի ընթացքում։ ESPR-ը գործում է 2024 թվականի ամառից, իսկ այժմ տեքստիլի ոչնչացման արգելքն ուժի մեջ է մտնում խոշոր ընկերությունների համար։ Միջին ձեռնարկությունների համար նախատեսված են ավելի երկար անցումային ժամկետներ՝ մինչև 2030 թվականը։

Սակայն այս արգելքը միանշանակ բացարձակ չէ։ Կանոնակարգը նախատեսում է բացառություններ, օրինակ՝ եթե արտադրանքը չի կարող վերաօգտագործվել անվտանգության նկատառումներից ելնելով, կամ եթե վերաօգտագործումը տեխնիկապես աննպատակահարմար է։

Բաց մի թողեք

Ձկնաբույծները Կառավարության մոտ ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս – թուրքական քաղաքականության մեջ ընդունված է «երբեք մի ասա երբեք» սկզբունքը

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելի շարժունակության նախարարը՝ ավտոմեքենաների գերիշխանության դեմ պայքարի մասին

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com