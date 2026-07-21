Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով

Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը ձգտում է Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։
«Միացյալ Նահանգները միշտ պատրաստ է դիվանագիտական կարգավորման։ Մենք մի քանի անգամ փորձել են հասնել Իրանի հետ դիվանագիտական կարգավորման եւ կշարունակենք այդ ուղղությամբ մեր փորձերը»,- ասել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Ռուբիոն նաեւ ասել է, որ կարեւոր է, որպեսզի դիվանագիտական ջանքերն իրական արդյունքներ ունենան։ «Պետք է լինի գործարք, որի պայմանները նրանք պետք է պատրաստ լինեն պահպանել»,- ասել է Ռուբիոն։
Բաց մի թողեք
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ
Զանգվածային բախումներ գերմանական Էգլինգում․ կան տուժածներ