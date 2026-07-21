21/07/2026

EU – Armenia

Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփի վարչակազմը ձգտում է Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։

«Միացյալ Նահանգները միշտ պատրաստ է դիվանագիտական կարգավորման։ Մենք մի քանի անգամ փորձել են հասնել Իրանի հետ դիվանագիտական կարգավորման եւ կշարունակենք այդ ուղղությամբ մեր փորձերը»,- ասել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։

Ռուբիոն նաեւ ասել է, որ կարեւոր է, որպեսզի դիվանագիտական ջանքերն իրական արդյունքներ ունենան։ «Պետք է լինի գործարք, որի պայմանները նրանք պետք է պատրաստ լինեն պահպանել»,- ասել է Ռուբիոն։

Բաց մի թողեք

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Զանգվածային բախումներ գերմանական Էգլինգում․ կան տուժածներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com