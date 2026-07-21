21/07/2026

EU – Armenia

Զանգվածային բախումներ գերմանական Էգլինգում․ կան տուժածներ

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Զանգվածային բախումներ են տեղի ունեցել Գերմանիայի Վերին Բավարիայի շրջանի Էգլինգ քաղաքում՝ երեկույթի ժամանակ։

Համաձայն տեղի մամուլի հրապարակումների, տասնվեցամյա մեկ դեռահաս ստացել է խորը դանակի վնասվածք։ Հարձակումն իրականացնողը կարողացել է փախուստի դիմել եւ թաքնվել։ Նախնական վարկածի համաձայն, հանցագործության իրականացնողը հարվածել է մի քսանչորսամյա տղայի գլխին։

Վերջինս ընկել է ներքեւ, բայց հասցրել է տեսնել, թե ինչպես է դանակահարում տասնվեցամյա դեռահասին, որն իր մտերիմն է եղել։ Բախման հետեւանքով ընդհանուր առմամբ բուժօգնության կարիք է ունեցել ութ մարդ։

Ոստիկանները պարզում են դեպքի մանրամասները։ Հայտնի է, որ երեկույթին մասնակցել է մոտ յոթ հարյուր մարդ։ Կան նաեւ մի քանի ձերբակալվածներ։ Հետաքննություն է իրականացվում դեպքի հետ կապված։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում Վահիդին է «վերջնական որոշումներ կայացնում», հոգևոր առաջնորդը Մոսկվայո՞ւմ է

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում Վահիդին է «վերջնական որոշումներ կայացնում», հոգևոր առաջնորդը Մոսկվայո՞ւմ է

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com