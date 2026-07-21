Զանգվածային բախումներ գերմանական Էգլինգում․ կան տուժածներ

Զանգվածային բախումներ են տեղի ունեցել Գերմանիայի Վերին Բավարիայի շրջանի Էգլինգ քաղաքում՝ երեկույթի ժամանակ։
Համաձայն տեղի մամուլի հրապարակումների, տասնվեցամյա մեկ դեռահաս ստացել է խորը դանակի վնասվածք։ Հարձակումն իրականացնողը կարողացել է փախուստի դիմել եւ թաքնվել։ Նախնական վարկածի համաձայն, հանցագործության իրականացնողը հարվածել է մի քսանչորսամյա տղայի գլխին։
Վերջինս ընկել է ներքեւ, բայց հասցրել է տեսնել, թե ինչպես է դանակահարում տասնվեցամյա դեռահասին, որն իր մտերիմն է եղել։ Բախման հետեւանքով ընդհանուր առմամբ բուժօգնության կարիք է ունեցել ութ մարդ։
Ոստիկանները պարզում են դեպքի մանրամասները։ Հայտնի է, որ երեկույթին մասնակցել է մոտ յոթ հարյուր մարդ։ Կան նաեւ մի քանի ձերբակալվածներ։ Հետաքննություն է իրականացվում դեպքի հետ կապված։
Բաց մի թողեք
Իրանում Վահիդին է «վերջնական որոշումներ կայացնում», հոգևոր առաջնորդը Մոսկվայո՞ւմ է
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ