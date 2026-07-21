21/07/2026

EU – Armenia

Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Հորդառատ անձրեւներն ու ուժգին քամին, ամպրոպն ու կայծակը Չեխիայում մասշտաբային էլեկտրամատակարարման խափանումներ են առաջացրել։

Համաձայն տեղի լրատվամիջոցների հաղորդման, բնական տարերքի հետեւանքով հոսանքազրկվել է 26 200 տուն։ Մասնագետները արդեն սկսել են վթարավերականգնողական աշխատանքները։ Առաջիկա ժամերին էլեկտրամատակարարումն ամբողջովին կվերականգնվի։

Հատկապես տուժել են արեւելյան շրջանները։ Քամու ուժգին պոռթկումները պոկել են մի քանի շենք շինությունների տանիքները։

Փրկարարներն ու հրշեջները տասնյակ ահազանգեր են ստացել՝ անբարենպաստ եղանակի հետեւանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների վերացման համար։

Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության

Բաց մի թողեք

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Ձկնաբույծները Կառավարության մոտ ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com