Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության. Լուսանկար

Հորդառատ անձրեւներն ու ուժգին քամին, ամպրոպն ու կայծակը Չեխիայում մասշտաբային էլեկտրամատակարարման խափանումներ են առաջացրել։
Համաձայն տեղի լրատվամիջոցների հաղորդման, բնական տարերքի հետեւանքով հոսանքազրկվել է 26 200 տուն։ Մասնագետները արդեն սկսել են վթարավերականգնողական աշխատանքները։ Առաջիկա ժամերին էլեկտրամատակարարումն ամբողջովին կվերականգնվի։
Հատկապես տուժել են արեւելյան շրջանները։ Քամու ուժգին պոռթկումները պոկել են մի քանի շենք շինությունների տանիքները։
Փրկարարներն ու հրշեջները տասնյակ ահազանգեր են ստացել՝ անբարենպաստ եղանակի հետեւանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակների վերացման համար։
Բաց մի թողեք
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ
Ձկնաբույծները Կառավարության մոտ ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ