21/07/2026

EU – Armenia

Լեյբորիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Էդ Միլիբենդը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Լեյբորիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Էդ Միլիբենդը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար, հայտնել են կառավարությունից:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Էնդի Բըրնհեմը պաշտոնապես ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի պարտականությունները։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com