Լեյբորիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Էդ Միլիբենդը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար. Լուսանկար

Լեյբորիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Էդ Միլիբենդը նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար, հայտնել են կառավարությունից:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Էնդի Բըրնհեմը պաշտոնապես ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի պարտականությունները։
Բաց մի թողեք
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ
Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով