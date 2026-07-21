ԱՄՆ-ն ու Իրանը քննարկում են ագրեսիվ գործողություններից փոխադարձ հրաժարման մասին համաձայնագիրը

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև լարվածության նվազեցմանն ուղղված նոր նախաձեռնությունը նախատեսում է կողմերի փոխադարձ հրաժարում ագրեսիվ գործողություններից: Դրա մասին հայտնել է Al Hadath հեռուստաալիքը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին:
Նրանց տվյալներով՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր համաձայնագրի նախագիծը ներառում է թշնամական գործողությունների դադարեցում, ինչպես նաև ավելի վաղ ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների կատարում:
Ավելի վաղ Reuters գործակալությունը հայտնել էր, որ միջնորդները Իրանին և ԱՄՆ-ին առաջարկել են հաստատել 10-օրյա հրադադարի ռեժիմ: Ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում կողմերը կկարողանան քննարկել ժամանակավոր համաձայնագրի վերականգնումը և հակամարտության լարվածության թուլացման այլ միջոցներ:
Բաց մի թողեք
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ
Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով