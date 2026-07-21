21/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն ու Իրանը քննարկում են ագրեսիվ գործողություններից փոխադարձ հրաժարման մասին համաձայնագիրը

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև լարվածության նվազեցմանն ուղղված նոր նախաձեռնությունը նախատեսում է կողմերի փոխադարձ հրաժարում ագրեսիվ գործողություններից: Դրա մասին հայտնել է Al Hadath հեռուստաալիքը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին:

Նրանց տվյալներով՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր համաձայնագրի նախագիծը ներառում է թշնամական գործողությունների դադարեցում, ինչպես նաև ավելի վաղ ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների կատարում:

Ավելի վաղ Reuters գործակալությունը հայտնել էր, որ միջնորդները Իրանին և ԱՄՆ-ին առաջարկել են հաստատել 10-օրյա հրադադարի ռեժիմ: Ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում կողմերը կկարողանան քննարկել ժամանակավոր համաձայնագրի վերականգնումը և հակամարտության լարվածության թուլացման այլ միջոցներ:

Բաց մի թողեք

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com