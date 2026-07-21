Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում, այս մասին գրել է Դոնալդ Թրամփը։
«Բենիամին Նեթանյահուն որևէ հանգամանքներում կամ որևէ կերպ չի ձերբակալվի Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ընթացքում: Նա պայքարում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, որը վերջերս սպանել է 52 հազար անմեղ ցուցարարների և վերջին 47 տարին անցկացրել է ամերիկացի զինվորների և այլոց կոտորածով: Մարդիկ, որոնք պետք է ձերբակալվեն, նրանք են, ովքեր Իրանը ներքաշել են այս աննախադեպ մահվան և կործանման շրջապտույտի մեջ։
Նախորդ նախագահները պետք է այս հարցով զբաղվեին տարիներ առաջ»,- գրել է ամերիկացի առաջնորդը Truth Social սոցիալական ցանցում։
Ավելի վաղ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին The New York Times-ին ասել էր, որ ինքը «ակտիվ քննարկումներ» է վարում իրավապահ մարմինների հետ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին ձերբակալելու հնարավորության վերաբերյալ, եթե նա մասնակցի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեային։
Բաց մի թողեք
Իրանում Վահիդին է «վերջնական որոշումներ կայացնում», հոգևոր առաջնորդը Մոսկվայո՞ւմ է
Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել
Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով