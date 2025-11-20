Սերժի դատարանն ու Նիկոլի դատարանը, ոչինչով չեն տարբերվում, բացարձակապես. Սարգսյան

Սերժի դատարանն ու Նիկոլի դատարանը, ոչինչով չեն տարբերվում, բացարձակապես։
Եթե առաջինը առանց ծանուցելու էր դատում ու պատվեր կատարելով, ապա երկրորդի վճիռում պարզապես ոչինչ չեն շարադրում հիմնավորումներից, ապացուցումներից ու ծաղր է պարզապես, վիրավորական մի բան։
06.11-ի փոխարեն վճիռը հրապարակվում է 18.11-ին, այդքան ժամանակ Տիգրան Ավինյանի հետ դատարանը բանակցում էր, թե ինչ պիտի գրի, գրեմ ձեր ճակատին ․․․
Թափանիվը տաշեց – տաշեց իրեն հատուկ ոչնչություն սարքեց սրանց էլ, հետո էլ ասում են՝ ինչու ես քննադատում ․․․
Մանրամասն՝ հաջորդիվ, պայքարը շարունակում է։
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
