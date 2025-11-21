21/11/2025

Լիդյայի ելույթը դատարանում լավ մրմռացրել է գործի պատվիրատուներին

Լիդյայի ելույթը դատարանում լավ մրմռացրել է գործի պատվիրատուներին. ստիպված ակտիվացրել են տարատեսակ ֆեյքերին:

Մինչ այս որևէ կերպ չեմ փորձել շեշտել կնոջ հանգամանքը. չեմ դիմել կանանց իրավունքների պաշտպանության կառույցներին` թե բա եկեք տեսեք ինչ են անում կնոջ հանդեպ. անկեղծ, դա ոչ իմ, ոչ էլ Լիդյայի մասին է: Բայց այն խտրականությունը, որ այսօր դրսևորվեց Լիդյայի հանդեպ, իր արժանի պատասխանը ստանալու է:

Տաթևիկ Սողոյանի ֆեյսբուքյան էջից

