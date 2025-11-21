Լիդյայի ելույթը դատարանում լավ մրմռացրել է գործի պատվիրատուներին. ստիպված ակտիվացրել են տարատեսակ ֆեյքերին:
Մինչ այս որևէ կերպ չեմ փորձել շեշտել կնոջ հանգամանքը. չեմ դիմել կանանց իրավունքների պաշտպանության կառույցներին` թե բա եկեք տեսեք ինչ են անում կնոջ հանդեպ. անկեղծ, դա ոչ իմ, ոչ էլ Լիդյայի մասին է: Բայց այն խտրականությունը, որ այսօր դրսևորվեց Լիդյայի հանդեպ, իր արժանի պատասխանը ստանալու է:
Տաթևիկ Սողոյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանն ինտենսիվորեն զինվում է․ Կարեն Հովհաննիսյան
«Էջմիածնական վեհությամբ» օծված և օժտված հայ հոգևորականը երբեք չի՛ դավի, չի՛ նենգի, չի՛ եղծի
Սերժի դատարանն ու Նիկոլի դատարանը, ոչինչով չեն տարբերվում, բացարձակապես. Սարգսյան