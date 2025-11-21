21/11/2025

Խմելու ջրի խնդիր․ Մենք այլևս տարբերակներ չունենք. մայրաքաղաքի տեղափոխումն անհրաժեշտություն է. Իրանի նախագահ

infomitk@gmail.com 21/11/2025 1 min read

Իրանը պետք է տեղափոխի իր մայրաքաղաքը Թեհրանից, հաղորդում է IRNA-ն՝ հղումա նելով երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին։

«Այսօր իրականությունն այն է, որ մենք այլևս ընտրություն չունենք. մայրաքաղաքի տեղափոխումը անհրաժեշտություն է», – ասել է նա Ղազվին նահանգում կայացած հանրային հանդիպման ժամանակ։

Դրա պատճառը, ըստ պետության ղեկավարի, ջրամատակարարման հետ կապված զգալի խնդիրներն են, որոնք, զուգորդված քաղաքային բնակչության աճի հետ, կարող են հումանիտար աղետ ստեղծել։

Մարտ ամսին Իրանի իշխանությունները լուրջ ճգնաժամի առաջ են կանգնել միաժամանակ չորս նահանգներում՝ Ռազավի-Խորասանում, Յազդում, Սպահանում և Թեհրանում։ Պատճառը տարիների երաշտն է։

Այս շրջաններում Իրանի կառավարության առջև ծառացած հիմնական խնդիրը գետերի, ճահիճների և ջրամբարների չորացումն ու ամբարտակների արդյունավետության անկումն է:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Տուժողներ» են կրկին ցուցմունքներ տվել

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը չի մասնակցել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագրի մշակմանը

20/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պարունակում ԱՄՆ-ի կողմից մշակված նոր ուկրաինական մոդելը․ Մանրամասներ

20/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոտերդամից՝ Երևանի բեմ․ Ադրիան Հուկի մենահամերգը Կամերայինում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խմելու ջրի խնդիր․ Մենք այլևս տարբերակներ չունենք. մայրաքաղաքի տեղափոխումն անհրաժեշտություն է. Իրանի նախագահ

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրանտ Մաթևոսյան – Լևոն Խեչոյան․ «Նրա պայծառ ներկայությունը …»․ Կարինե Մեսրոպյան

21/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների Ստամբուլի հարթակը վերագործարկելու անհրաժեշտության մասին

21/11/2025 infomitk@gmail.com