Ինչ է անում ԵՄ-ն Սևանա լճի պաշտպանության համար․ Լուսանկար

Սևանա լիճը Կովկասի ամենամեծ քաղցրահամ ջրի պաշարներով լիճն է և Հայաստանի համար կարևոր աղբյուր՝ ջրի, ոռոգման, ջրային մշակաբույսերի և հիդրոէներգիայի ոլորտներում։ Լճի վիճակն անմիջական ազդեցություն ունի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և Հայաստանի տնտեսական ներուժի վրա։
ԵՄ «Ջրային նախաձեռնություն Պլյուս»-ի աջակցությամբ Հայաստանը մշակել է իր առաջին «Սևանա լճի գետերի ավազանի կառավարման պլանը», որը նպատակ ունի բարելավել ջրային ռեսուրսների երկարաժամկետ կառավարումը։
«ԵՄ-ն՝ Սևանի համար» (EU4Sevan) ծրագիրը ամրապնդում է նախորդ ձեռքբերումները և աջակցում Սևանա լճի պահպանությանը:
2025 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկող EU4Sevan+ ծրագիրը կբարելավի Սևանա լճի կենցաղային կեղտաջրերի բնական մաքրման համակարգերը՝ խթանելով կայուն ջրային կառավարումն ու պաշտպանելով այս կարևոր էկոհամակարգը։
Lake Sevan is the largest freshwater lake in the Caucasus and a vital source of water, irrigation, aquaculture, and hydropower in Armenia. Its health is crucial for the environment and the economy.
With support from the EU Water Initiative (EUWI) Plus, Armenia developed the first River Basin Management Plan for Lake Sevan, improving long-term water management.
Building on this, the EU4Sevan project (completed March 2025) strengthened efforts to protect the lake.
The upcoming EU4Sevan+ project, starting December 2025, will improve wastewater treatment around Lake Sevan, supporting sustainable water management and safeguarding this essential ecosystem.
