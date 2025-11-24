24/11/2025

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Ֆիզիկապես վերջին անգամ Ռուբեն Վարդանյանի տեսել եմ Արցախ գնալուց առաջ։ Իսկ շփվել եմ իր հետ նրա ձերբակալվելուց մի քանի ժամ առաջ։ Զրուցում էինք շուրջ մեկ ժամ՝ ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում։ Խոսում էինք նաև այն մասին, որ միգուցե պետք է Ռուբենը վերադառնա, սակայն նա կտրականապես ասաց՝ ոչ, ինքը մնալու է այստեղ, և այդպես էլ մնաց։

Այս մասին ասել է հաղորդավար Եգոր Գլումովը:

«Եվ հենց այդ օրն էլ նա ձերբակալվեց՝ բառացիորեն մի քանի ժամ անց։ Մեր վերջին խոսակցությունն այդ ժամանակն էր․ նա ասաց, որ զբաղված է, հիմա չի կարող երկար խոսել, հետո կզրուցենք։

Մի քանի օր անց, երբ արդեն ձերբակալվել էր, ես WhatsApp-ում նկատեցի, որ մեր զրույցներից, ուղիղ կապով ուղարկած ձայնագրություններից, նկարներից, սքրինշոթերից ոչինչ չի մնացել։ Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ արդեն այն ժամանակ, երբ նրա հեռախոսը հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում, նրանք են այդ ամենը մաքրել կամ օգտագործել։

Դա ինձ համար մեծ ցավ էր։ Դատարանի ժամանակ նույնիսկ մեր վերջին հարցազրույցներից դրվագներ էին ցույց տվել․ պարզվեց, որ դրանք ևս օգտագործվել են նրա դեմ։ Այնտեղ կային բառեր, որոնք ադրբեջանական պրոպագանդիստները կոնտեքստից դուրս էին հանել և օգտագործել։

Դա ներառում էր նաև իմ և Ռուբենի վերջին հարցազրույցը, երբ նա Ստեփանակերտում էր, իսկ ես այստեղից ինտերնետի միջոցով կարողացա հարցազրույցը պատրաստել։ Ես շատ եմ ցավում դրա համար»,- ասել է Գլումովը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ շշնջացին ներքին  բարոյականությունն ու խիղճն այսօր, երբ ՀԱԵ տաճարում ․․․

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Նիկիտա Սիմոնյանը. Լուսանկար

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ գյուղի սուրբ Հակոբ եկեղեցու քահանան, որի մատուցած պատարագին մասնակցել է վարչապետը, գրառում է արել. Լուսանկար

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան Ժնևում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հանդես է եկել հայտարարությամբ

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգներից «պահանջում է Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ սահմանել…»

24/11/2025 infomitk@gmail.com