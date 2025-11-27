27/11/2025

Թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար

Ճիշտ եմ հիշում չէ, որ Խոսրովի անտառի վերջին հրդեհը մարվեց ռուսական փրկարարական ինքնաթիռներով։

Իսկ ներկա ինքնիշխանությունն ու ապագա գաղութացում գոռացողները չեն ուզո՞ւմ դիմել նույն կամ գոնե նոր գործընկերներին, թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար են միայն։

Սարհատ Պետրոսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Ո՞վ էր հեղափոխության ինկասատորը և ինչո՞ւ քեզ վստահեցին իշխանությունը. Արշակ Կարապետյան․ Տեսանյութ

Դատարանի որոշումն այնքան ցնցող էր, որ մեկ շաբաթ է անկարող ենք այն ընկալել

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

Հայաստանում իշխանությունների եւ Առաքելական եկեղեցու միջեւ ընթացող առճակատումը կարող է խաթարել Թրամփի պուտինյան պլանները․ Christianpost.com

Մայր Աթոռից փորձում են կապվել ստորագրած սրբազանների հետ` ստորագրել, փախել են․ Լուսանկար

Կառավարության կեսը հիվանդ է, Փաշինյանն էլ, ինչ է կատարվում

