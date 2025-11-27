Ճիշտ եմ հիշում չէ, որ Խոսրովի անտառի վերջին հրդեհը մարվեց ռուսական փրկարարական ինքնաթիռներով։
Իսկ ներկա ինքնիշխանությունն ու ապագա գաղութացում գոռացողները չեն ուզո՞ւմ դիմել նույն կամ գոնե նոր գործընկերներին, թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար են միայն։
Սարհատ Պետրոսյանի ֆեյսբուքյան էջից
