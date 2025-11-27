27/11/2025

Թրաֆիքինգի զոհերը

Որոշ տեղեկություններով՝ այն ՔՊ-ականները, որոնք չեն դիմում նախընտրական ցուցակում առաջադրվելու համար, գլխացավանքի մեջ են ընկնելու՝ նրանց հարցով անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է զբաղվելու:

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Նեղ շրջանակում ասում են, որ նա չառաջադրվելն էլ է ըմբոստություն համարում եւ որոշել է այդ «հանդուգններին» պատժել, քանի որ համարում է, որ մերժում են իրեն, իր քաղաքականությունը, փորձում են «գնացքից թռնել»` խույս տալ պատասխանատվությունից, ինչն ինքը թույլ չի տալու: Իզուր չէ, որ ոմանք նրանց պատանդ եւ թրաֆիքինգի զոհեր են համարում:

Ըստ առաջնորդի, բոլորը պարտավոր են առաջադրվել ու ամեն ինչ անել, որ ՔՊ-ն վերարտադրվի։ Բացառություն կլինեն միայն նրանք, որոնց Փաշինյանը կասի, որ չառաջադրվեն, որովհետեւ «այլ տեղում է նրանց տեսնում»։ Երեկ լրատվամիջոցները գրեցին, որ ՔՊ-ական որոշ կանայք ցանկություն չունեն առաջադրվելու, խոսքը Լենա Նազարյանի, Քրիստինե Պողոսյանի եւ մի քանիսի մասին է: Ասում են նաեւ, որ հնարավոր է՝ Շիրակ Թորոսյանն ու Խաչատուր Սուքիասյանն էլ չառաջադրվեն։ Սակայն Լենան Աննա Հակոբյանի ընկերուհին է` հաստատ պատժվողների ցանկում չի լինի։ ՔՊ-ում հատկապես բուռն խոսակցությունների թեմա է դարձել, որ առաջադրվելու ցանկություն կարծես թե չունի Երեւանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։

ՔՊ վարչության վերջին նիստին նա լրագրողների հարցին` առաջադրվե՞լ է, թե՞ ոչ, չէր պատասխանել: Միայն հաստատել էր մեր այն լուրը, որ նախընտրական շտաբում ինքը Երեւանի պատասխանատուն է նշանակվել։

