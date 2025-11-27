27/11/2025

Լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրեցին իր նախորդ կյանքը՝ հանցագործ Ասլան Ավետիսյաններին ու սրբապիղծ արք․ Կճոյան – Առաքելյաններին․ Տեսանյութեր

Տեսան սոցցանցերում աղմուկ է բարձրանում՝ նոր հրշեջների ուղարկեցին Դիլիջան

Արսեն Ամյանը կալանքից ազատվել է, Խաչատրյանի սրճարանը փակվել․ Լուսանկար

Վախը՝ թերահավատության նշան է․ Տեր Փառեն

Երեք հայ ցմահ ազատազրկվել է Ղրիմի կամրջի վրա ահաբեկչության գործով. Լուսանկար

Լիդյա Մանթաշյանի խափանման միջոցը փոխվեց վերջապես

Կալաս. «Ռուսաստանը պետք է պարտավորությունների առջև կանգնի»

Ովքեր են հայտարարություն տարածած արքերը՝ որդիական խոնարհությամբ ու նախանձախնդիր են դարձել․ Սիմոն Սարգսյան

