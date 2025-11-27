27/11/2025

Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել:

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի խոսքով՝ վիրավորվել են Ազգային գվարդիայի երկու զինվորներ։

NBC-ի տվյալներով՝ միջադեպը տեղի է ունեցել նախագահական նստավայրի մոտ գտնվող այգում։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգությունից հետո դիմել է ուղերձով:

CNN-ի փոխանցմամբ՝ ամերիկացի առաջնորը հաստատել է, որ ձերբակալվածը Աֆղանստանից է։

Թրամփն այդ երկիրն անվանել է «դժոխքի անցք երկրի վրա» և նշել, որ կրակողը  «բերվել է իր նախորդի՝ Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից»։

«Այս հրեշավոր հարձակումը չարիքի, ատելության և ահաբեկչության դրսևորում էր։ Սա հանցագործություն է մեր ամբողջ ազգի դեմ։ Սա հանցագործություն է մարդկության դեմ», – ասել է նախագահը։

Թրամփը վստահեցրել է՝ վճռականությամբ լի է, որ կասկածյալը ստանա ամենախիստ պատիժը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այս պահին Ռուսաստանն ակնհայտորեն պատրաստ չէ խաղաղության նոր ծրագրի շուրջ բանակցություններին. Մակրոն

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը՝ իր և Պուտինի օգնականի գաղտնի զրույցի արտահոսքի մասին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միասնաբար պաշտպանել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի արդյունքները»

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում իշխանությունների եւ Առաքելական եկեղեցու միջեւ ընթացող առճակատումը կարող է խաթարել Թրամփի պուտինյան պլանները․ Christianpost.com

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռից փորձում են կապվել ստորագրած սրբազանների հետ` ստորագրել, փախել են․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության կեսը հիվանդ է, Փաշինյանն էլ, ինչ է կատարվում

27/11/2025 infomitk@gmail.com