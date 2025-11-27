Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել. Լուսանկար

Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել:
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի խոսքով՝ վիրավորվել են Ազգային գվարդիայի երկու զինվորներ։
NBC-ի տվյալներով՝ միջադեպը տեղի է ունեցել նախագահական նստավայրի մոտ գտնվող այգում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգությունից հետո դիմել է ուղերձով:
CNN-ի փոխանցմամբ՝ ամերիկացի առաջնորը հաստատել է, որ ձերբակալվածը Աֆղանստանից է։
Թրամփն այդ երկիրն անվանել է «դժոխքի անցք երկրի վրա» և նշել, որ կրակողը «բերվել է իր նախորդի՝ Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից»։
«Այս հրեշավոր հարձակումը չարիքի, ատելության և ահաբեկչության դրսևորում էր։ Սա հանցագործություն է մեր ամբողջ ազգի դեմ։ Սա հանցագործություն է մարդկության դեմ», – ասել է նախագահը։
Թրամփը վստահեցրել է՝ վճռականությամբ լի է, որ կասկածյալը ստանա ամենախիստ պատիժը։
