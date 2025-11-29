29/11/2025

Ինչու է Սերգեյ Նարիշկինն այցելել Անկարա

Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարա է այցելել Ռուսաստանի Արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։

Բեռլինում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ՝ թուրքական պետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ Նարիշկինը ծանոթացրել է Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ամերիկյան նոր պլանի հետ կապված ռուսական կողմի ունեցած դիրքորոշման հետ։

«Երեկ պարոն Նարիշկինը Անկարայում էր։ Նա ծանոթացրել է մեզ պլանի հետ կապված ռուսական կողմի ունեցած դիրքորոշման հետ»,- ասել է նախարար Ֆիդանը։ Նա նաեւ նշել է, որ ներկայումս զարգացումներ են ընթանում այդ պլանի շուրջ։

