Արմեն Թորոսի Բոյախչյան՝ գործ տվող, ոչ բարեհաճ մարդ, սուտ գեղանկարիչ․ Լուսանկար

Արմեն Թորոսի Բոյախչյան՝ գործ տվող, ոչ բարեհաճ մարդ, սուտ գեղանկարիչ․
Պարզվում է, նկարիչ ձեւացող, իրականում անմարդկային վիժվածք Արմեն Թորոսի Բոյախչյանը պատռեց իր ստահակ դեմքը։
Նա ոչնչություն է, ով ոչ միայն ջնջում է քո մասին իր հրապարակածի տակ արված քաղաքակիրթ մեկնաբանություններդ, այլեւ իրեն ավանակի տեղ դրած ու: ինչ որ մեկի պատվերը կատարելով, դեռ զանգահարում է, որ մասնավոր խոսակցության նոր մանրամասներ հրապարակի ու 30 արծաթ ստանա իր ոկրամոլ տձեւությունը, սինլքոր ճղճիմությունը քարշ տալու համար։
Պարզվեց, իմ ընկերների մեջ էլ եղան այն հավանողներ, ցավոք, որոնց իր հետ միասին ուղարկեցի արտաքնոց, ով դեմ է գրվածքիս, կարող է ինքնակամ հետեւել կղանքներին։
