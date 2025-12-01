Ապրեք, Թրամփ․ Կիևն արձագանքել է

Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար, Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը կիրակի օրը Ֆլորիդայում ամերիկացի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները անվանել է դժվար, բայց արդյունավետ։
«Մենք ավարտեցինք Ֆլորիդայում դժվար, բայց արդյունավետ բանակցային նիստը։ Արդար խաղաղության հաստատման ուղղությամբ կա զգալի առաջընթաց։
Մենք շնորհակալ ենք Միացյալ Նահանգներին նրա ամուր աջակցության և ընդհանուր արդյունքի նկատմամբ անկեղծ հետաքրքրության համար։
Հանդիպումը իմաստալից և հաջողված էր։ Դեռ շատ աշխատանք կա անելու. մենք շարունակում ենք խորհրդակցությունները և համաձայնության ենք գալիս Ուկրաինայում խաղաղության հետագա քայլերի շուրջ», – գրել է Ումերովը սոցիալական ցանցերում։
Ումերովը հետագայում հայտնել է, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին տեղեկացրել է ԱՄՆ-ում բանակցությունների արդյունքների մասին. «Մենք զգալի առաջընթաց ենք գրանցել արժանապատիվ խաղաղության խթանման և մեր դիրքորոշումները ամերիկյան կողմի հետ համաձայնեցնելու գործում։
Մեր հիմնական նպատակները՝ անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը և անվտանգ խաղաղությունը, մնում են անփոփոխ և կիսվում են ամերիկյան կողմի կողմից։ Մենք այժմ շարունակում ենք խորհրդակցությունները և աշխատում ենք համատեղ շրջանակային լուծման շուրջ համաձայնության գալու ուղղությամբ»։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ մեկնաբանեց ուկրաինական պատվիրակության Մայամիում ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները։ Այս մասին հաղորդում է RBC-Ukraine-ն՝ հղում անելով Ուկրաինայի նախագահի Telegram ալիքին։
«Կարևոր է, որ զրույցը կառուցողական լինի, և բոլոր հարցերը անկեղծորեն քննարկվեն հանդիպումների ժամանակ», – ասել է Զելենսկին իր հայտարարության մեջ։
Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրա թիմին և Միացյալ Նահանգներին ամբողջությամբ՝ «պատերազմը դադարեցնելու քայլերը որոշելու համար այդքան ինտենսիվորեն ներդրված ժամանակի համար։ Մենք կշարունակենք աշխատել»։
