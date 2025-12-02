Եվրոպական առաջնորդները առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցում

Եվրոպական առաջնորդները Փարիզում կայացած բանակցությունների արդյունքում առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցում:
Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լյայենը X սոցցանցում։
«Այսօր լավ քննարկում է կայացել Վլադիմիր Զելենսկու հետ, ով հանդիպել է Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի և եվրոպական այլ առաջնորդների հետ»,- գրել է նա:
Ֆոն դեր Լյայենը հավելել է, որ Եվրոպան մտադիր է կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկները ներկայացնել այս շաբաթ:
