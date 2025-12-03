Ինչու համակարգից չի հեռացվում Արթիկ ՔԿՀ պետի տեղակալը, որդին կկալանավորվի

Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը անդրադարձել է Նոյեմբերյանի պետական քոլեջի ուսանողի ծեծի դեպքին՝ ընդգծելով, որ արդարադատության համակարգի աշխատակիցների ընտանիքները որևէ հատուկ արտոնություն չունեն։
Մանրամասները հայտնի դարձան, երբ հրապարակվեց տեսաձայնագրություն, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են Զորական գյուղի մի խումբ բարձր դասարանցիներ՝ Մխիթար Բաբաջանյանը, Հայկ Աղաջանյանը, Հակոբ Գասպարյանը և նրանց հասակակիցները, դաժան վերաբերմունք ցուցաբերում Նոյեմբերյանի քոլեջի մեկ այլ սանի հանդեպ:
Հայտնի դարձավ, որ նրանցից մեկի հայրը «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Ռուբեն Գասպարյանն է։ Գալյանի խոսքով՝ դատարանի որոշմամբ Գասպարյանի որդին 20 օրով կտեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ՝ խափանման միջոց կիրառելու համար։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչու պաշտոնանկ չի արվել Գասպարյանը, նախարարը պարզաբանեց, որ նման որոշման համար անհրաժեշտ են հստակ իրավական հիմքեր։
Նրա խոսքով՝ այս պահին հետաքննությամբ չի արձանագրվել, որ ծնողը փորձել է խոչընդոտել քննությանը կամ ազդել իր որդու կալանքի պայմանների վրա։ Հետևաբար, լիազորությունների դադարեցման հարցը դեռևս չի դիտարկվում։
Նախարարը հավելեց, որ եթե հետագայում հայտնվեն տվյալներ, որոնք կդառնան անհամատեղելի Գասպարյանի պաշտոնի հետ, ապա հարցը կդրվի քննարկման։
