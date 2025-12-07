Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն․ Լուսանկար

Մեղա, մեղա, Հիսուս Քրիստոս՝ Տեր Աստված իմ, ազատիր մեզ այս չարերից, սրանք մյուռոնին էլ թույն կխառնեն, ինչպես Վազգեն Սարգսյանն էր ասում։
Այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում՝ ողբերգություն է պարզապես, իշխանությունը ժողովրդին բաժանում է, փոխարենը՝ միավորի ու ապրելու, արարելու հույս ու ուժ տա։
Մեկ էլ տեսնես այսօր պարոն Վազգեն Միրզախանյանը Գյումրու Յոթ վերք եկեղեցում որևէ սուրբ իրի վրա կոշիկները վաքսել է, ինչպես դա անում էր Թբիլիսիի սուրբ Էջմիածին եկեղեցում, երբ վիրահայոց թեմի առաջնորդն էր։
Թե էս ռսաստրուկն ինչու ա նշանակվել Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ, էստոնացիները հաստատ կտանեն Սև պատի մոտ՝ մեղա գալու։
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
