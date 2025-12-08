08/12/2025

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

Եվրոպական միության յոթ երկրներ կոչ են արել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտային արագացնել Ուկրաինային սառեցված ռուսական ակտիվներով ֆինանսավորվող «փոխհատուցման վարկի» հաստատման որոշումը, հայտնել են տեղի ԶԼՄ-ները։

Էստոնիայի, Լիտվայի, Լատվիայի, Լեհաստանի, Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի և Իռլանդիայի կողմից ստորագրված փաստաթղթի համաձայն՝ դեկտեմբերին վարկի հաստատումը «կդնի Ուկրաինային ամուր դիրքում՝ պաշտպանվելու և արդար ու երկարատև խաղաղության շուրջ բանակցելու համար»։

