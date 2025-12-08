Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

Երկրաշարժ Ջերմուկ քաղաքից 13 կմ հյուսիս-արևելք
Սույն թվականի դեկտեմբերի 8-ին` տեղական ժամանակով ժամը 14:35-ին (Գրինվիչի ժամանակով` ժամը 10։35-ին) ՀՀ ՆԳՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 39․92⁰ և արևելյան երկայնության 45.73⁰ աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտում՝ Ջերմուկ քաղաքից 13 կմ հյուսիս-արևելք, օջախի 10 կմ խորությամբ 2.2 մագնիտուդով երկրաշարժ:
Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-3 բալ:
Երկրաշարժը զգացվել է Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում, Կեչուտ և Գնդևազ գյուղերում՝ 1-2 բալ ուժգնությամբ։
Թուրքիայում էլ
Անթալիայում տեղի է ունեցել 4.9 մագնիտուդով երկրաշարժ, որը զգացվել է նաև հարևան նահանգներում։
Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության (AFAD) տվյալներով՝
4.9 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Սերիկ շրջանում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է 28.25 կիլոմետր խորության վրա։
Ցնցումները զգացվել են նաև հարևան շրջաններում։
Ավերածությունների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Մարդիկ խուճապահար լքել են իրենց շենքերը, գրել են տեղի ԶԼՄ-ները։
Բաց մի թողեք
Վարդենիսում՝ դժբախտ պատահարի պատճառով, ՊՆ սպա է մահացել
Շիրակի թեմը վաղը բոլորիս հրավիրում է Յոթ Վերք եկեղեցի․ Լուսանկար
Միքայել սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի