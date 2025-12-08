08/12/2025

Վարդենիսում՝ դժբախտ պատահարի պատճառով, ՊՆ սպա է մահացել

infomitk@gmail.com 08/12/2025 1 min read

Երեկ Վարդենիսում 26-ամյա սպա է մահացել դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն բնակարանում, որտեղ զինծառայողը ապրում էր։

Ատեստացիան գերազանց հանձնելուց հետո երեկ նրանք ընկերներով պետք է նշեին այդ իրադարձությունը, բայց նա երկար ժամանակ զանգերին չի պատասխանել, ընկերները գնացել են նրա բնակարան, որտեղ էլ հայտնաբերել են վերջինիս մարմինը։

ՆԳՆ ոստիկանությունից, մեր հարցմանն ի պատասխան, դեպքի վերաբերյալ հայտնեցին. «Դեկտեմբերի 7-ին ժամը 13․56-ին «Վարդենիս» բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ  շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Վարդենիսի Լեռնագործների փողոցի տներից մեկը և արձանագրել 1999թ․ծնված տղամարդու կենսաբանական մահը։

Քննիչի գլխավորությամբ մեկնած ոստիկանության  ծառայողները նշված տան ննջասենյակում հայտնաբերել են տղամարդու դիակը` անկողնում պառկած վիճակում։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Վարդենիսի քննչական բաժին»։

Մեր տեղեկություններով` մահվան նախնական վարկած դիտարկվում է գազից թունավորումը։

Լրատվամիջոցներում և տելեգրամյան մի շարք ալիքներում ընթերցողին մոլորության մեջ գցող «Վարդենիսում դժբախտ պատահարի հետևանքով ՊՆ սպա է մահացել» վերտառությամբ հրապարակում է տարածվում, որն ուղեկցվում է բանակային դիրքում պարտադիր ժամկետային զինծառայողի լուսանկարով, հայտնել է ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։

«Հայտնում ենք, որ նշված դեպքը տեղի է ունեցել զինվորական ծառայության հետ որևէ առնչություն չունեցող հանգամանքներում և վայրում, ինչի վերաբերյալ ՆԳՆ գործընկերները լրատվամիջոցներին համապատասխան մեկնաբանություն են տվել:

ԶԼՄ գործընկերներին հորդորում ենք պատասխանատվությամբ մոտենալ բանակին վերաբերող հրապարակումներին, խուսափել անբարեխիղճ վերնագրերից, հիմնվել միայն ստուգված ու պաշտոնական աղբյուրների վրա և խուսափել այնպիսի տեղեկատվության տարածումից, որը կարող է խեղաթյուրել իրականությունը կամ ստեղծել մտահոգություններ զինծառայողների ընտանիքներում»,- ասել է Թորոսյանը։

Ավելի վաղ ՆԳՆ-ն հայտնել էր, ոչ դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 13․56-ին, «Վարդենիս» բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Վարդենիսի Լեռնագործների փողոցի տներից մեկը և արձանագրել 1999թ․ծնված տղամարդու կենսաբանական մահը։

«Քննիչի գլխավորությամբ մեկնած ոստիկանության ծառայողները նշված տան ննջասենյակում հայտնաբերել են տղամարդու դիակ՝ անկողնում պառկած վիճակում։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շիրակի թեմը վաղը բոլորիս հրավիրում է Յոթ Վերք եկեղեցի․ Լուսանկար

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը տուրքեր չի գանձի ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին տարանցման համար դեպի Հայաստան

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com