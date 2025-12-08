Վարդենիսում՝ դժբախտ պատահարի պատճառով, ՊՆ սպա է մահացել

Երեկ Վարդենիսում 26-ամյա սպա է մահացել դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն բնակարանում, որտեղ զինծառայողը ապրում էր։
Ատեստացիան գերազանց հանձնելուց հետո երեկ նրանք ընկերներով պետք է նշեին այդ իրադարձությունը, բայց նա երկար ժամանակ զանգերին չի պատասխանել, ընկերները գնացել են նրա բնակարան, որտեղ էլ հայտնաբերել են վերջինիս մարմինը։
ՆԳՆ ոստիկանությունից, մեր հարցմանն ի պատասխան, դեպքի վերաբերյալ հայտնեցին. «Դեկտեմբերի 7-ին ժամը 13․56-ին «Վարդենիս» բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Վարդենիսի Լեռնագործների փողոցի տներից մեկը և արձանագրել 1999թ․ծնված տղամարդու կենսաբանական մահը։
Քննիչի գլխավորությամբ մեկնած ոստիկանության ծառայողները նշված տան ննջասենյակում հայտնաբերել են տղամարդու դիակը` անկողնում պառկած վիճակում։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Վարդենիսի քննչական բաժին»։
Մեր տեղեկություններով` մահվան նախնական վարկած դիտարկվում է գազից թունավորումը։
Լրատվամիջոցներում և տելեգրամյան մի շարք ալիքներում ընթերցողին մոլորության մեջ գցող «Վարդենիսում դժբախտ պատահարի հետևանքով ՊՆ սպա է մահացել» վերտառությամբ հրապարակում է տարածվում, որն ուղեկցվում է բանակային դիրքում պարտադիր ժամկետային զինծառայողի լուսանկարով, հայտնել է ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։
«Հայտնում ենք, որ նշված դեպքը տեղի է ունեցել զինվորական ծառայության հետ որևէ առնչություն չունեցող հանգամանքներում և վայրում, ինչի վերաբերյալ ՆԳՆ գործընկերները լրատվամիջոցներին համապատասխան մեկնաբանություն են տվել:
ԶԼՄ գործընկերներին հորդորում ենք պատասխանատվությամբ մոտենալ բանակին վերաբերող հրապարակումներին, խուսափել անբարեխիղճ վերնագրերից, հիմնվել միայն ստուգված ու պաշտոնական աղբյուրների վրա և խուսափել այնպիսի տեղեկատվության տարածումից, որը կարող է խեղաթյուրել իրականությունը կամ ստեղծել մտահոգություններ զինծառայողների ընտանիքներում»,- ասել է Թորոսյանը։
