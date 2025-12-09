Օրբանը ասել է, թե ինչպես պետք է ավարտվի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Թուրքիայում 🇹🇷 կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը պետք է ավարտվի խաղաղ կարգավորմամբ։
«Մենք կարծում ենք, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը ռազմի դաշտում լուծում չունի, և որ խաղաղությունն անհրաժեշտ է։ Մենք բարձր ենք գնահատում նախագահ Էրդողանի ջանքերը՝ որպես այսօրվա դրությամբ միակ հաջող միջնորդի»,— նշել է Օրբանը։
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ն 🇺🇸 ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա՝ պահանջելով հնարավորինս շուտ ստորագրել Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։
Բանակցություններում ամենախնդրահարույց հարցը մնում է տարածքների հարցը։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Լոնդոնում քննարկել են Ուկրաինայի ճակատագիրը։
