Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է … Լուսանկարներ

Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է ձեզ «WONDERLAND»` աշխարհ, որտեղ հրաշքները կենդանանում են գմբեթի տակ:
Լույս, կրակ, օդ, ուժ և քաջություն՝ ամենը միավորվում է Կախարդական Դռներից ներս🚪
Պարգևե՛ք երեխաներին և ամբողջ ընտանիքին տոնական և հրաշալի պահեր։
🔥 Շոու-ծրագրի բացառիկ համարն է էքստրեմալ «Մոտոգունդը», որն առաջին անգամ է ներկայացվում Հայաստանում:
Արագություն, հնարքներ երկաթե շրջանակի ներսում, սուր զգացողություններ և անհավանական պահեր․ այս ամենը՝ հսկայական մետաղյա գնդի ներսում։
🎩 Համեցե՛ք դեկտեմբերի 20-ից և ստեղծե՛ք անմոռանալի հիշողություններ ամբողջ ընտանիքի համար «WONDERLAND» ամանորյա ներկայացման ընթացքում:
📍 Հասցե՝ Հաղթանակի զբոսայգի (Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ)
🎫 Տոմսերի արժեքը՝ 2,500–9,000 դրամ
📲 Տոմսերի ամրագրում՝ 093-66-55-14 | 093-66-55-19
