Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է … Լուսանկարներ

Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է ձեզ «WONDERLAND»` աշխարհ, որտեղ հրաշքները կենդանանում են գմբեթի տակ:

Լույս, կրակ, օդ, ուժ և քաջություն՝ ամենը միավորվում է Կախարդական Դռներից ներս🚪

Պարգևե՛ք երեխաներին և ամբողջ ընտանիքին տոնական և հրաշալի պահեր։

🔥 Շոու-ծրագրի բացառիկ համարն է էքստրեմալ «Մոտոգունդը», որն առաջին անգամ է ներկայացվում Հայաստանում:

Արագություն, հնարքներ երկաթե շրջանակի ներսում, սուր զգացողություններ և անհավանական պահեր․ այս ամենը՝ հսկայական մետաղյա գնդի ներսում։

🎩 Համեցե՛ք դեկտեմբերի 20-ից և ստեղծե՛ք անմոռանալի հիշողություններ ամբողջ ընտանիքի համար «WONDERLAND» ամանորյա ներկայացման ընթացքում:

📍 Հասցե՝ Հաղթանակի զբոսայգի (Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ)

🎫 Տոմսերի արժեքը՝ 2,500–9,000 դրամ

📲 Տոմսերի ամրագրում՝ 093-66-55-14 | 093-66-55-19

