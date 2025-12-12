Հովիկ Աղազարյանի գործով նորություն կա, ինչ է սպասվում

Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի գործը դատարանում է. Դատարան գնացած գործով պարզվել է, որ պատգամավորը 200 հազար դոլար է պահանջել առանց կարանտինի 150-200 հազար մանր եղջերավորներ արտահանելու միջնորդության և 23 հազար դոլար՝ դպրոցին պատկանող տարածքում բազմաբնակարան շենք կառուցելու թույլտվություն ստանալու համար:
Այս մասին «Հրապարակ»-ի հարցին ի պատասխան հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։
Հիշեցնենք, որ Հովիկ Աղազարյանին առնչվող մանր եղջերավորների գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաեւ Աշոտիկ Կամավոսյանին պատգամավորին կաշառք տալու ու դրան օժանդակելու համար:
Ըստ քրեական գործի՝ Կամավոսյանն ու Սլավիկ Պողոսյանը ցուցմունք են տվել, որ հանդիպել են պատգամավորին ու գործարք առաջարկել՝ 200-ից 300 հազար դոլարի դիմաց: Երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել:
Անձեռնմխելիությունից զրկելուց հետո մեղադրանք առաջադրվեց նաև պատգամավոր Աղազարյանին՝ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, պաշտոնատար անձի նկատմամբ իր ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար:
Նախկին ՔՊ-ականը մեղքը չի ընդունում, պնդում է՝ որպես պատգամավոր է հանդիպել Սլավիկ Պողոսյանին ու փորձել է օգնել, հետո հասկացել է՝ բարդ գործ է ու հրաժարվել է:
Բաց մի թողեք
Օտարերկրացիները Վերնիսաժի մոտ՝ ֆուտբոլային խաղից հետո, ջարդուփշուր են արել ամեն ինչ, 17 ձերբակալված կա
Արտառոց դեպք, մի կին ոստիկանությանը հայտնել է, որ մետրոյում անհայտ անձը դիպչել է nտքին, ցուցադրել uեռական օրգանները
Ում շինություններն են քանդելու Սևանում․ Լուսանկար