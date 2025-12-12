12/12/2025

«Նոան» հաղթել է «Լեգիային» և ապահովել Կոնֆերենցիաների լիգայի մրցաշարի փլեյ-օֆֆ փուլի ուղեգիր․ Լուսանկար

ՈՒԵՖԱ Կոնֆերենցիաների լիգայի փուլի 5-րդ տուրում Հայաստանի գործող չեմպիոն և գավաթակիր «Նոա»-ն հաղթանակ է տարել լեհական «Լեգիայի» նկատմամբ։

Հայկական ակումբը 2։1 հաշվով սեփական հարկի տակ հաղթելուց հետո գործնականում ապահովել է եվրագավաթային մրցաշարի փլեյ-օֆֆ փուլի ուղեգիրը։

Հաջորդ խաղը կկայանա դեկտեմբերի 18-ին Կիևի «Դինամոյի» դեմ չեզոք դաշտում։ ՈՒԵՖԱ-ի Կոնֆերենցիաների լիգայի խաղարկության լիգայի փուլի առաջին տուրում «Նոան» հաղթել էր Խորվաթիայի չեմպիոն «Ռիեկային»։ Երկրորդ տուրում հայկական ակումբը ոչ-ոքի էր խաղացել ռումինական «Ունիվերսիտատյա Կրայովայի» հետ։

Երրորդ տուրում պարտվել էր չեխական «Սիգմային», իսկ չորրորդ տուրում ոչ-ոքի էր ավարտել խաղը շոտլանդական «Աբերդինի» հետ։

