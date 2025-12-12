12/12/2025

Ով է Արցախի ներկայացուցչությունում աչքի ընկած քննիչը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/12/2025 1 min read

Արցախի ներկայացուցչության շենքի մոտ ԶԼՄ-ների աշխատանքը խոչընդոտած և լրագրողներին հեռացրած քննիչը ՔԿ քննիչ Սպարտակ Պողոսյանն է։

Նա Փաշինյանի իշխանության սիրելի և հավատարիմ  քննիչներից է և պարզվում է, պատահական կադր չէ։

Սպարտակ Պողոսյանը Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված ապօրինի քրեական վարույթով 53 հոգանոց քննիչների «ջոկատի հրամանատարն է»։

Ով է Արցախի ներկայացուցչությունում «աչքի ընկած» քննիչը

Այսօրվա խուզարկության արդյունքում ջարդված չհրկիզվող պահարանը և հայտնաբերված հանցավոր առարկաները՝ դատարկ թղթապանակներ և «Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթի մեկ օրինակ։

Փաստաբան Ռոման Երիցյանի էջից

Այսօրվա խուզարկության արդյունքում ջարդված չհրկիզվող պահարանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ահա Գլխավոր դատախազի մատնանշած թանկարժեք գույքը, որ պիտի քանդվի Սևանի ափին․ Լուսանկարներ

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում «դատավարության» եզրափակիչ փուլի մի մասն էր

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթաշենի կամրջի սկզբնամասում մեքենաներ են բախվել, վիրավորների մեջ երեխաներ կան․ Լուսանկար

12/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առաջիկա կիրակի որ եկեղեցի է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չնայած Նիդեռլանդներում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում վերջին ընտրություններում տարած հաղթանակներին, ծայրահեղ աջակողմյանները ավելի ուժեղ են, քան երբևէ

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի՛ միջամտեք եվրոպական ժողովրդավարությանը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ընդդեմ Թրամփի

12/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Վաշինգտոնը հակված է դեպի Մոսկվա, Գերմանիան վերազինվում է և շուտով կարող է ունենալ Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակը

12/12/2025 infomitk@gmail.com