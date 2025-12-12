Չնայած Նիդեռլանդներում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում վերջին ընտրություններում տարած հաղթանակներին, ծայրահեղ աջակողմյանները ավելի ուժեղ են, քան երբևէ

Վերջին ընտրություններում Եվրոպայի ընտրողները հույս են տվել արևմտյան աշխարհի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչներին։
Պարզվում է, MAGA-ի հետ կապված պոպուլիստների միջազգային շարժումը դժվարությունների է հանդիպել Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում։ Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, Ռումինիայում կայացած ընտրություններում, ինչպես նաև ԵՄ 27 երկրներում Եվրախորհրդարանի համար լայնածավալ քվեարկության ժամանակ, հիմնական թեկնածուները հաղթել են պոպուլիստական կոշտ գծի կողմնակիցներին և ծայրահեղ աջ ազգայնականներին։
«Կենտրոնում մեծամասնություն է մնում ուժեղ Եվրոպայի համար, և դա կարևոր է կայունության համար», – ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարի Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո։ «Այլ կերպ ասած, կենտրոնը պահպանում է»։
Տասնվեց ամիս անց այդ պահպանումը ամենևին էլ անվտանգ չէ թվում։
Աջ և ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչներն այժմ առաջատար են Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում և նույնիսկ Գերմանիայում անցկացված հարցումներում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի վարկանիշը կազմում է սարսափելի 21 տոկոս։ Նրա ֆրանսիացի գործընկեր Էմանուել Մակրոնի ցուցանիշն ավելի ցածր է՝ 11 տոկոս, և տրամադրությունն այնքան մռայլ է, որ այս աշնանը Լուվրում տեղի ունեցած ցնցող գողությունը որոշների կողմից դիտարկվում է որպես իր մարտահրավերները կառավարել չկարողացող երկրի հսկայական փոխաբերություն։
Նույնիսկ ֆոն դեր Լեյենի ԵՄ պահպանողականները այժմ ապավինում են ծայրահեղ աջ օրենսդիրների ձայներին՝ Բրյուսելում նրա ծրագրերը հաստատելու համար։ Զայրացած կենտրոնամետներից մեկը նմանեցրեց այս տեղաշարժը այն գերմանացի քաղաքական գործիչներին, ովքեր թույլ տվեցին Ադոլֆ Հիտլերին իշխանության գալ։
Մինչդեռ ծայրահեղ պոպուլիստները իրենց ներկայացնում են որպես ակնհայտ այլընտրանք այն բնակչության համար, ովքեր ցանկանում են փոփոխություն։ Եվ հիմա նրանք կարող են ակնկալել Թրամփի օգնությունը. տրանսատլանտյան նորմերի դաժան խզման մեջ ԱՄՆ նոր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը նպատակ ունի օգտագործել ամերիկյան դիվանագիտությունը՝ Եվրոպայում քաղաքական կոռեկտության նկատմամբ «դիմադրություն» զարգացնելու համար, հատկապես միգրացիայի հարցում, և աջակցելու այն կուսակցություններին, որոնք այն նկարագրում է որպես «հայրենասիրական»։
Ինքը՝ Թրամփը ասել է, որ կաջակցի այն թեկնածուներին, որոնք, իր կարծիքով, կտեղափոխեն Եվրոպան ճիշտ ուղղությամբ։
Այդ աջ ուղղությամբ, հաջորդ չորս տարիների ընթացքում Արևմուտքի քաղաքական քարտեզը կբախվի Սառը պատերազմից ի վեր ամենադրամատիկ ցնցումներին։ Աշխարհաքաղաքականության համար հետևանքները՝ առևտրից մինչև պաշտպանություն, կարող են խորը լինել։
«[Եվրոպացիները] Թրամփից ստանում են առավելագույն բևեռացման ռազմավարություն, որը կենտրոնը դատարկում է», – ասել է Ուիլ Մարշալը՝ «Առաջադեմ քաղաքականության ինստիտուտ»-ից, որը կենտրոնամետ ամերիկյան վերլուծական կենտրոն է, որը 1990-ականներին աջակցել է Բիլ Քլինթոնին։ «Հին հաստատված ձախ և աջ կուսակցությունները, որոնք գերիշխում էին հետպատերազմյան դարաշրջանում, թուլացել են», – ասել է նա։ «Ազգայնական կամ պոպուլիստական աջերի ապստամբությունը նրանց դեմ է»։
Այս վերջին փոխակերպումը ոչ մի տեղ այնքան դրամատիկ չէ, որքան Մեծ Բրիտանիայում։
Նոյեմբերյան մի հինգշաբթի երեկոյան, երբ արևը մայր է մտնում հորիզոնի վրա՝ խաղաղ ծովի վրա, կես տասնյակ մշտական հաճախորդներ հավաքվում են Never Say Die պանդոկի բարի շուրջ, որը գտնվում է Ջեյվիք Սենդսի լողափից մի քանի մետր հեռավորության վրա, Անգլիայի արևելյան ափին։
1930-ականներին Լոնդոնից 70 մղոն հեռավորության վրա որպես հանգստավայր կառուցված Ջեյվիքը այժմ երկրի ամենաաղքատ թաղամասն է։ Այս տարածքն այնքան վատ կերպար ուներ, որ 2018 թվականին ԱՄՆ MAGA գովազդում օգտագործվեց Ջեյվիքի խարխուլ փողոցի լուսանկարը՝ նախազգուշացնելու Ամերիկայի առջև ծառացած ապոկալիպտիկ ապագայի մասին, եթե Թրամփի թեկնածուները չընտրվեն։
Այստեղ է, խճաքարոտ բունգալոների և լապտերասյուներից կախված Անգլիայի դրոշների միջև, որ նոր քաղաքական ուժը՝ Նայջել Ֆարաջի աջակողմյան Reform UK-ը, կառուցել է իր սիրտը։
Բարում 82-ամյա Դեյվ Լոուրենսն ասում է, որ որպես կանոն չի մասնակցում քվեարկությանը, բայց բացառություն է արել Ֆարաջի համար, ով անցյալ տարի ընտրվել էր տարածաշրջանը ներկայացնելու համար։ «Ես նրան բավականին սիրում եմ։ Նա անում է այն ամենը, ինչ կարող է», – ասում է Լոուրենսը՝ խմելով իր գարեջրի բաժակը, որի ֆոնին հնչում են 80-ականների փոփ հիթեր։ «Ես կրկին կքվեարկեմ նրա օգտին»։
Լոուրենսն ազատորեն իրեն անվանում է «ռասիստ» և ասում է, որ երբեք չէր քվեարկի սևամորթի օգտին, ինչպիսին է կենտրոնամետ Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոչը։ Նրան ամենաշատը անհանգստացնում է իր կենդանության օրոք Մեծ Բրիտանիա ժամանած ներգաղթյալների թիվը, հատկապես նրանց, ովքեր փոքր նավակներով հատել են Լա Մանշը։ Լոուրենսը վախենում է, որ շուտով երկիրը «կլինի մուսուլմաններով, և նրանք ապստամբելու են մեր դեմ»։
Իր հակաիշխանական, ներգաղթի դեմ պայքարի օրակարգով, Ֆարաջի «Reform UK»-ը ընտրողներին առաջարկում է մի ծրագիր, որը սերտորեն համապատասխանում է Արևմուտքում տարած առաջընթաց գրանցած ծայրահեղ աջ կուսակցությունների ծրագրերին։
Հարցումների համաձայն, Ֆարաժն այժմ իրական հնարավորություն ունի դառնալու Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը, եթե քվեարկությունն այսօր անցկացվի։ (Ընդհանուր ընտրությունները նախատեսված են միայն 2029 թվականին)։
Զարմանալի է նշել, որ դեռևս 2024 թվականի հուլիսին Սթարմերի Լեյբորիստական կուսակցությունը պատմական հաղթանակ տարավ, և նրա հաղթական ընտրական օգնականներից մի քանիսը մեկնեցին ԱՄՆ՝ դեմոկրատներին ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու համար։
Այսօր Սթարմերին ծաղրում են որպես «Առաջին սերնդի Քիր», քանի որ նա պայքարում է ղեկավարության մրցակիցների դեմ, որոնց մասին լուրեր են շրջանառվում, որ փորձում են հեռացնել իրեն։ Եվ «Reform»-ը միակ ուժը չէ, որը վերափոխում է բրիտանական կուսակցական քաղաքականությունը։ Լեյբորիստական կուսակցությունից ձախ՝ «Կանաչները» նույնպես վերջերս առաջընթաց են գրանցել հարցումներում՝ իրեն «էկո-պոպուլիստ» անվանող նոր առաջնորդի ղեկավարությամբ։
Ֆարաջի ապշեցուցիչ վերելքը կողքից քաղաքական հեղափոխության ճակատում դասեր է բերում նաև Մեծ Բրիտանիայի սահմաններից դուրս։ Եվրոպացիները, որոնք մեծացել են քաղաքականության հին դպրոցում, վախենում են, որ ավանդական կենտրոնամետ ուժը՝ իրենց հայրենի տարածքը, չի դիմանա։
«Երկարատև անկայուն»
Իր հերթին, Մակրոնը փորձեց հակազդել ծայրահեղ աջերի վերելքին՝ անցյալ տարի Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի համար արտահերթ ընտրություններ նշանակելով։ Այս ռիսկը հակառակ արդյունք տվեց՝ ստեղծելով կախված խորհրդարան, որը այդ ժամանակվանից ի վեր չի կարողանում համաձայնության գալ հիմնական տնտեսական քաղաքականության շուրջ։ Մակրոնն այժմ պատմականորեն ոչ ժողովրդական է։
Ֆրանսիացի օրենսդիրների բյուջեի շուրջ բախումները տապալել են Մակրոնի կողմից վարչապետի պաշտոնում ընտրված երեք թեկնածուների 2024 թվականի ամռանից ի վեր։ Կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնելու նրա ծրագրի նկատմամբ բացասական արձագանքը վարկանիշային գործակալություններին ստիպել է մտածել վարկանիշի վնասակար իջեցման մասին։
Մակրոնը, որն ինքը նախագահ դարձավ քաղաքական իստեբլիշմենթի հետ մրցակցելու համար նոր կենտրոնամետ շարժում սկսելով, այժմ չունի ավանդական կուսակցական մեխանիզմ, որը կօգնի ամրապնդել իր դիրքերը։ «Նա կթողնի մի քաղաքական լանդշաֆտ, որը, հնարավոր է, երկարատև անկայուն է։ Սա աններելի է», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահի ազդեցիկ խորհրդական և նախկին խորհրդատու Ալեն Մինքը։
Քաոսը պոպուլիստներին հնարավորություն է տալիս։ Հաջորդ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ զրույցներում հիմնական քաղաքական գործիչները, որոնք մասնակցում են, պատկանում են Մարին Լե Պենի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորմանը» և դրա երիտասարդ կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելային, որոնք հարցումներում բարձր դիրք են զբաղեցնում՝ 34 տոկոս։
Գերմանիայում նույնպես կենտրոնամետ դիրքերը աստիճանաբար քայքայվում են։
Չնայած կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողականները փետրվարին հաղթեցին արտահերթ ընտրություններում, նրա գաղափարապես անհանգիստ կոալիցիան, որը բաղկացած է իր սեփական պահպանողական դաշինքից և կենտրոնամետ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից (SPD), ունի 1945 թվականից ի վեր կառավարության համար ամենափոքր խորհրդարանական մեծամասնություններից մեկը՝ ընդամենը 52 տոկոս տեղերով։
Սա Մերցի կոալիցիային խոցելի է դարձնում շարքերի ներսում փոքր դասալիքների նկատմամբ և դժվարացնում է նրա համար որևէ հավակնոտ նպատակի հասնելը կառավարությունում։
Ավելի ձախակողմյան «Die Linke» կուսակցությունը և ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) նույնպես բարձր դիրքեր են գրավել վերջին ընտրություններում, որտեղ AfD-ն հաղթել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ցանկացած ծայրահեղ աջ կուսակցության համար ազգային ընտրություններում լավագույն արդյունքը։
Մերցի փորձը՝ միգրացիայի հարցում իր պահպանողականներին կտրուկ աջ կողմը տեղափոխելու միջոցով AfD-ին հակադարձելու, կարծես թե հակառակ արդյունք է տվել։ AfD-ն շարունակել է իր վերելքը՝ շատ հարցումներում գերազանցելով Մերցի պահպանողականներին։
Ծայրահեղ աջերի վերելքը մշակութային ցնցում է շատ կենտրոնամետ գերմանացիների համար, հաշվի առնելով երկրի խոր արմատացած ցանկությունը՝ խուսափել անցյալի կրկնությունից։
«Գերմանիայում երկար ժամանակ մենք կարծում էինք, որ մեր պատմության և մեր դպրոցներում դասավանդելու ձևի շնորհիվ մենք մի փոքր ավելի անխոցելի կլինենք դրանից», – ասաց մտահոգ գերմանացի պաշտոնյաներից մեկը։ «Պարզվեց, որ մենք այդպիսին չենք»։
Նույնիսկ Նիդեռլանդներում, որտեղ կենտրոնամետ Ռոբ Յեթենը հոկտեմբերին հայտնի, բայց նեղ հաղթանակ տարավ ծայրահեղ աջակողմյան հրահրող Գերտ Վիլդերսի նկատմամբ, կան պատճառներ, որ հիմնական քաղաքական գործիչները անհանգստանան։ Վիլդերսի Ազատության կուսակցությունը դեռևս երկրի ամենամեծ ուժերից մեկն է՝ հաղթելով նույնքան տեղեր, որքան Յեթենի D66-ը։ Նա կարող է վերադառնալ հաջորդ անգամ, ինչպես Թրամփը արեց ԱՄՆ-ում։
Ու՞ր գնացին բոլոր ընտրողները
Ըստ Ipsos հարցման ընկերության՝ արևմտյան շատ ժողովրդավարություններում ընտրողների մեծ մասն այժմ քիչ է հավատում քաղաքական գործընթացին։ Չնայած նրանք դեռևս հավատում են ժողովրդավարական արժեքներին, նրանք դժգոհ են այն ձևից, որով ժողովրդավարությունն աշխատում է իրենց համար։
Ինը երկրների մոտ 10,000 ընտրողների շրջանում անցկացված լայնածավալ հարցումը ցույց է տվել, որ նրանց 45 տոկոսը դժգոհ է, ինչը խթանում է ծայրահեղականների աջակցությունը: Ծայրահեղ ձախակողմյան (57 տոկոս) և ծայրահեղ աջակողմյան (54 տոկոս) ընտրողների շրջանում դժգոհության մակարդակն ամենաբարձրն էր։
Ipsos-ի ուսումնասիրության մեջ դժգոհության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող երկրներն էին Ֆրանսիան և Նիդեռլանդները, որտեղ քաղաքական ցնցումները իրենց հետքն են թողել համակարգի նկատմամբ վստահության վրա։
Կորոնավիրուսային համավարակի և կարանտինի հետևանքների հետ մեկտեղ, Ipsos-ի Գիդեոն Սկինների խոսքով՝ դժգոհության ամենամեծ շարժիչ ուժերն էին կենսապահովման արժեքը, ներգաղթը և հանցագործությունը։ Նա ասաց, որ քաղաքականության նկատմամբ վստահությունը նվազել է 90-ականներին և կրկին հարված է ստացել 2000-ականների վերջին՝ ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ։
«Կարող են լինել որոշակի բաներ, որոնք վատթարացրել են իրավիճակը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, բայց դա նաև երկարաժամկետ վիճակ է», – POLITICO-ին ասել է Սկինները։ «Դա այն բանն է, որի մասին մենք պետք է անհանգստանանք, և չկա որևէ լուծում, որը կարող է ամեն ինչ լուծել»։
Գործող կենտրոնամետների համար, թերևս, ամենամեծ խնդիրն այն է, որ շատ դեպքերում նրանց տնտեսությունները այնքան մեռնող են, որ նրանք չունեն ֆինանսական ուժ՝ գումար ծախսելու այն խնդիրների լուծման համար, որոնց մասին հիասթափված ընտրողներն ամենաշատն են մտահոգվում, ինչպիսիք են բարձր կենսապահովման ծախսերը, հանրային ծառայությունների վատ վիճակը և միգրացիան։
Անհավասարության արտակարգ իրավիճակ
2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը և 2020-21 թվականների կորոնավիրուսային կարանտինները շատ կառավարությունների թողեցին դրամական միջոցների պակասի մեջ։ Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում տնտեսությունը 16 տոկոսով փոքր էր, քան պետք է լիներ 2008 թվականի ճգնաժամից մեկ տասնամյակ անց, եթե նախորդ աճի միտումները շարունակվեին, ըստ Լոնդոնի Քինգս քոլեջի եվրոպական քաղաքականության պրոֆեսոր Անանդ Մենոնի։
«Կարևոր է, որ ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությունը, ինչպես մեր քաղաքականության մեջ շատ այլ բաների ազդեցությունը, խիստ անհավասար էր», – ասաց Մենոնը։ «Բարձր արտադրողականությամբ և լավ կրթված աշխատուժով բարգավաճ վայրերը շատ ավելի քիչ տուժեցին, քան երկրի աղքատ մասերը»։
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը նոյեմբերին G20-ին ներկայացրեց ուսումնասիրություն՝ նախազգուշացնելով, որ աշխարհը բախվում է «անհավասարության արտակարգ իրավիճակի»։ Պատերազմի, համավարակի և առևտրի խափանումների հետևանքով ճգնաժամը վտանգում է հող նախապատրաստել ավելի ավտորիտար առաջնորդների համար, ասվում է նրա զեկույցում։
Արևմտյան շատ երկրներում կենտրոնական դիրքը ավելին է, քան պարզապես փոխաբերություն։ Հենց Լոնդոնի, Փարիզի և Վաշինգտոնի նման մայրաքաղաքներում են կուտակվում իշխանությունն ու փողը, և տնտեսական և քաղաքական էլիտաները ձգտում են պահպանել իրենց ստատուս քվոն։
Որքան հեռու գնաք այս կենտրոններից դեպի անկման մեջ գտնվող տարածքներ, այնքան ավելի հավանական է, որ աջակցություն կգտնեք արմատական քաղաքականության համար։
Ինչպես նշում է Մենոնը, Մեծ Բրիտանիայի 2016 թվականի հեղափոխությունը՝ գրեթե կես դար անդամակցությունից հետո Եվրամիությունից դուրս գալու հանրաքվեի քվեարկությունը, կարող է արտացոլվել երկրի խոհարարական աշխարհագրության մեջ։
«Pret a Manger»-ը սենդվիչների և սրճարանների խելացի ազգային ցանց է, որը սպասարկում է հարուստ, հաջողակ բրիտանական քաղաքներում քաղցած ուղևորներին և գրասենյակային աշխատողներին: «Վայրեր, որտեղ Pret-ը քվեարկել է մնալու օգտին», – ասաց Մենոնը: Մեծ Բրիտանիայի այն մասերը, որտեղ միջին աշխատավարձը ցածր էր, անհամաչափորեն հավանական էր, որ կքվեարկեին ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին:
Ներգաղթ, ներգաղթ, ներգաղթ
2016 թվականի Brexit-ի քվեարկությունից հետո ներգաղթը բրիտանացի ընտրողների համար առաջնահերթությունների ցանկից իջավ, և Ֆարաժն ինքը մի քայլ հետ քաշվեց: Երկուսն էլ այժմ վերադարձել են, քանի որ Ֆարաժը վերնագրերի ալիքի վրա է, որոնք վերաբերում են Ֆրանսիայից փոքր նավակներով ժամանող անօրինական միգրանտներին:
Այս տարվա հունվարից մինչև մայիս ամիսը փոքր նավակներով անցումներ են եղել ռեկորդային 14,800-ով, ինչը 42 տոկոսով ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, ըստ Օքսֆորդի համալսարանի միգրացիայի դիտարանի:
Լորենսի համար Never Say Die պանդոկում փոքր նավակները ներկայացնում են բոլորի ամենամեծ խնդիրը: «Ի՞նչ է պատահելու 10 տարի հետո։ Ի՞նչ է պատահելու 20 տարի հետո, երբ նավակով մարդիկ դեռ գալիս են», – հարցրեց նա։
Մեկ տասնամյակ առաջ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը բացեց դռները Սիրիայից, ինչպես նաև Աֆղանստանից և Իրաքից Եվրոպա ժամանող հարյուր հազարավոր փախստականների համար։ Հաջորդող ամիսներին AfD-ն աճ գրանցեց՝ ընդմիշտ փոխելով գերմանական քաղաքականությունը։ Փետրվարյան ընտրություններում AfD-ն ստացավ ռեկորդային 21 տոկոս ձայն՝ զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Մերցի պահպանողական դաշինքից հետո։
«Ամբողջ [կենտրոնամետ] տրանսատլանտյան համայնքի համար ընդհանուր հիմնարար ձախողումը ներգաղթի հարցն է», – ասաց Մարշալը Առաջադեմ քաղաքականության ինստիտուտից։ «Բոլոր ծայրահեղ աջ շարժումները այն դարձրել են իրենց գլխավոր խնդիրը»։
Ավելի շատ աջակցություն է ցուցաբերում ծայրահեղ աջերի կողմից ավանդական ազգային մշակույթներին ներկայացվող միգրացիայի ալիքների կողմից ներկայացվող ենթադրյալ սպառնալիքը։ Թրամփի Սպիտակ տունը այժմ պատրաստ է միանալ եվրոպացի ազգայնականների պայքարին։
Դեկտեմբերին հրապարակված ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարության նոր փաստաթղթի համաձայն՝ Եվրոպան բախվում է «քաղաքակրթական ոչնչացման»՝ անսահմանափակ ներգաղթի, ինչպես նաև ծնելիության մակարդակի անկման հետ։ Վերլուծությունը հիմնված է այսպես կոչված մեծ փոխարինման տեսության՝ ռասիստական դավադրության տեսության վրա։ Խոսքի ազատությունը՝ առնվազն MAGA սահմանման մեջ, Եվրոպայում ավանդական կենտրոնամետ կառավարման ևս մեկ զոհ է, քանի որ քաղաքական կոռեկտությունը վերածվում է «գրաքննության», ասվում է ԱՄՆ փաստաթղթում։
Այս շաբաթվա սկզբին տված իր հարցազրույցում Թրամփը լիովին համաձայնեց ռազմավարական փաստաթղթի հետ։ Եվրոպական երկրները «քայքայվում են», և նրանց «թույլ» առաջնորդները կարող են ակնկալել, որ ամերիկյան աջակցություն ունեցող մրցակիցները կմրցեն նրանց հետ, ասաց նա։ «Ես կաջակցեի դրան», – հավելեց նա։
Բրյուսելում նախագահի հարցազրույցի և ռազմավարական փաստաթղթի կրկնակի հարվածը դիվանագետներին և պաշտոնյաներին կրկին վիրավորեց և անհանգստացրեց այն ժամանակահատվածից հետո, երբ նրանք թույլ տվեցին իրենց հույս ունենալ, որ տրանսատլանտյան դաշինքը չի մահանում։ ԵՄ մի դիվանագետ կտրուկ գնահատեց Թրամփի նոր մեթոդը. «Սա ավտոկրատիա է»։
Գողացված զարդերը
Երբեմն պատահական լրատվական իրադարձություն է պետք՝ ակնհայտորեն քաղաքականության հետ կապ չունեցող, որպեսզի բյուրեղանա ազգային տրամադրությունը։ Փարիզում Ֆրանսիայի անգին թագի զարդերի գողությունը Լուվրից հենց այդպիսի հնարավորություն ընձեռեց՝ վերածվելով այն հաստատության մեղադրանքի, որը չի կարողանում կատարել աշխատանքը, նույնիսկ երբ աշխատանքը պարզապես ենթադրում է աշխարհի ամենահայտնի թանգարանի պատուհանների մանրակրկիտ փակումը։ «Ազգային միավորման» առաջնորդ Ջորդան Բարդելան միջադեպը անվանեց «նվաստացում»՝ նախքան հարցնելը. «Որքա՞ն հեռու կգնա պետության փլուզումը»։
Մեծ Բրիտանիայում, անցյալ տարի Սթարմերի հաղթանակից ընդամենը մեկ ամիս անց, ամբողջ երկրում բռնկվեցին անկարգություններ, որոնք հրահրվեցին ծայրահեղ աջ ծայրահեղականների կողմից։ Դրանց պատճառ դարձավ 6, 7 և 9 տարեկան երեք երիտասարդ աղջիկների սպանությունը Սաութփորթում՝ Անգլիայի հյուսիս-արևմուտքում, սևամորթ դեռահասի կողմից, որը այդ ժամանակ սոցիալական ցանցերում (ծայրահեղ աջերի կողմից ավելացված գրառումներում) սխալմամբ նույնականացվել էր որպես մուսուլման։
Այդ ժամանակ Ֆարաժը ենթադրեց, որ ոստիկանությունը թաքցնում է կասկածյալի մասին ճշմարտությունը, ինչը նրան առաջացրեց հիմնական քաղաքական գործիչների զայրույթը։ Ընդգծելով, որ ինքը չի աջակցում բռնությանը, Ֆարաժը բողոքեց այն բանի դեմ, ինչը նա անվանեց «երկաստիճան ոստիկանություն», որը տարածված արտահայտություն է ծայրահեղ աջ մեկնաբանների շրջանում, որոնք պնդում են, որ ոստիկանությունն աջակողմյան ցուցարարների հետ ավելի խիստ է վարվում, քան ձախակողմյանների հետ։
Սա այն կարծիքն է, որը արձագանք է գտնում Ջեյվիքում։ 56-ամյա Շենել Ռատլանդը իր երկու շներին զբոսանքի է տանում լողափով, հիանալով արևի մայր մտնելու տեսարանով, որը երկինքը դարձնում է նարնջագույն, ապա մանուշակագույն։ Գույները արտացոլում են հարթ ծովի մակերեսը։ «Մեկ կանոն է մեկի համար, մեկ կանոն՝ մյուսի համար», – ասում է նա։ «Սպիտակամորթները պետք է լռեն, որովհետև եթե դու ինչ-որ բան ասես, դու «ռասիստ» և «ծայրահեղ աջ» ես»։
Սխալ կլինի Ջեյվիքի բնակիչներին բնութագրել որպես պարզապես անտեղյակ կամ զայրացած։ POLITICO-ի հետ զրուցած շատերը ուրախ էին, գոհ իրենց համայնքով և տեղեկացված էին լուրերից։ Սակայն, ինչպես նրանք դժգոհ էին իրենց երկրի կենտրոնամետ իստեբլիշմենթից, նրանք նաև հրաժարվում էին նրա նախընտրած լրատվական աղբյուրներից։
Ջեյվիքում Ֆարաջի որոշ ընտրողներ նախընտրում են GB News-ը՝ Մեծ Բրիտանիայի պատասխանը Fox News-ին, որը մեկնարկել էր 2021 թվականին, կամ տեղեկացվում են արդիական իրադարձությունների մասին YouTube-ից և այլ սոցիալական ցանցերից։ BBC-ն, որը տասնամյակներ շարունակ բրիտանական մեդիա դաշտի հենասյունն էր, կորցրել է իր լսարանի մի մասին այստեղ։ Աջակողմյան մեկնաբաններն ու քաղաքական գործիչները քննադատում են այն՝ այն համարելով կողմնակալ։ Վերջերս Թրամփը միացել է նրանց՝ սպառնալով դատի տալ BBC-ի խմբագրման համար, որը, նրա խոսքով, խաբուսիկ կերպով ներկայացրել է, թե իբր նա բացահայտորեն բռնություն է հրահրում։ BBC-ի գլխավոր տնօրենը և լրատվական բաժնի ղեկավարը հրաժարական տվեցին։ Այս գործընթացում Բրիտանիայի երբեմնի կենտրոնական հատվածի ևս մեկ մասնիկ զիջում էր։
Ի՞նչ է հաջորդը
Կենտրոնամետների համար կան հույս ունենալու պատճառներ։ Հռոմում Ջորջիա Մելոնիի ծայրահեղ աջակողմյան «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը իշխանության մեջ դարձել է պակաս ծայրահեղ, և չափավորների ամենավատ մտավախությունները նեոֆաշիզմի մեջ պատմական արմատներ ունեցող խմբի վերաբերյալ չեն իրականացել: Նա շարունակում է մնալ ժողովրդական, և տանը մշակութային պատերազմ մղելով՝ խուսափել է ԵՄ ղեկավարության զայրույթից և Թրամփին պահել է իր կողքին։
Պոպուլիստներն ու ազգայնականները միշտ չէ, որ հաղթում են: Թրամփը պարտվեց 2020 թվականին: Նիդեռլանդներում Վիլդերսը պարտվեց այս տարվա հոկտեմբերին, թեև շատ փոքր տարբերությամբ: Ռումինիայի Նիկուշոր Դանը մայիսին նախագահական ընտրություններում հաղթեց որպես կենտրոնամետ, բայց կրկին միայն նեղ հաշվով հաղթելով իր ծայրահեղ աջ մրցակցին։
Կառուցվածքային խոչընդոտները նույնպես կարող են դանդաղեցնել արմատականների առաջընթացը: Մեծ Բրիտանիայի մեծամասնության ընտրական համակարգը դժվարացնում է նոր կուսակցությունների հաջող ելույթները: Ֆրանսիայում երկփուլ համակարգը մինչ այժմ խանգարել է Լե Պենի «Ազգային միավորմանը» իշխանության գալ, քանի որ կենտրոնամետները միավորվում են չափավորներին աջակցելու համար: Գերմանիայում գոյություն ունի նմանատիպ «պատնեշ», որի ներքո կենտրոնամետ կուսակցությունները ծայրահեղ աջերին դուրս են պահում:
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա վայելում է կայուն առաջատարություն հարցումներում և հաղթում է Մեծ Բրիտանիայի տեղական ընտրություններում, Ֆարաժը չի համոզել ընտրողներին, որ Ռեֆորմը լավ աշխատանք կկատարի: Նույնիսկ նրա որոշ կողմնակիցներ մտահոգված են, որ նա չի կարողանա իր ուժերը կառավարել կառավարությունում։
Իշխանության մեջ գտնվող կենտրոնամետների համար խնդիրն այն է, որ շատ ընտրողներ, կարծես, կարծում են, որ իրենք նույնպես չեն կարողանում իրենց ուժերը օգտագործել: Եվ անկախ նրանից, թե դա կապված է միգրացիայի հետ, անհավասարության դեմ պայքարի, թե պարզապես Մոնա Լիզայի շուրջ անվտանգության ամրապնդման հետ, դա մի հեղինակություն է, որը նրանք պետք է շտկեն գոյատևելու համար՝ ոչ հեշտ գործ՝ հաշվի առնելով հարուստ աշխարհի առջև ծառացած մարտահրավերների դժվարությունները։
Հաջորդ տարի կլինեն ավելի շատ ընտրություններ, որոնց ժամանակ կենտրոնամետները և նրանց պոպուլիստ մրցակիցները կփորձարկվեն: Հունգարիայում վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը վաղուց համարվում է ԵՄ քաղաքականության ծայրահեղ աջակողմյան վատ տղա, պայքարում է իշխանությունը պահպանելու համար ապրիլին սպասվող ընտրություններում: Գերմանիայում կան տարածաշրջանային քվեարկություններ, որտեղ AfD-ն բարգավաճման ճանապարհին է: Ֆրանսիան կարող է ևս մեկ արտահերթ ընտրությունների կարիք ունենալ՝ իր քաղաքական կաթվածահարությունը վերացնելու համար: Թրամփի դիվանագետներն ու պաշտոնյաները պատրաստ կլինեն միջամտել:
Ֆարաջի կուսակցությունը նույնպես կընդգրկվի 2026 թվականի քվեարկության մեջ. կանխատեսվում է, որ այն հաջողություն կունենա Ուելսում, Շոտլանդիայում և տեղական ընտրական համակարգում հաջորդ գարնանը։ Դրանից հետո նրա հայացքը կկենտրոնանա Մեծ Բրիտանիայի 2029 թվականի ընդհանուր ընտրությունների վրա, որոնց ընթացքում եվրոպական քաղաքականությունը կարող է շատ տարբեր լինել։
«Իհարկե, ես ճանաչում եմ պարոն Օրբանին և, իհարկե, ճանաչում եմ Ջորջիա Մելոնիին, իհարկե, ճանաչում եմ այս մարդկանց», – ասել է Ֆարաժը վերջերս կայացած «Ռեֆորմ» հանրահավաքի ժամանակ։ «Կասկածում եմ, որ Եվրոպայում հաջորդ ընտրական ցիկլից հետո ես ավելի շատ բան կիմանամ»։
