15/12/2025

Ռուսաստանում գնդակահարվում են, բայց չեն ցանկանում պատերազմել Ուկրաինայի դեմ

infomitk@gmail.com 15/12/2025 1 min read

«Ասսալամ ալեյքում, եղբայրներ: Այսօր Պուտինը հայտարարեց, որ հրամայել է «ծրագրերին խիստ համաձայն» կարգով շարունակել մարտական գործողությունները: Դա նշանակում է, որ ոչ ոք չի պատրաստվում կանգնեցնել պատերազմը:

Շատերս հույս ունեինք, որ արյունահեղությունը կդադարի, որ մեր զավակները, եղբայրները և հայրերը տուն կդառնան, որ Կովկասն այլևս դագաղներ չի ստանա: Բայց՝ ոչ:

Եվ հիմա միայն ավելի խիստ է լինելու, որսալու են, ձերբակալելու են զինկոմիսարիատներում, օդանավակայաններում, ավտոճանապարհներին, խաբելու են, «հորդորելու են»: Նրանց համար կարևոր չէ, թե քանի երիտասարդ կյանք են խորտակում: Նրանք մի նպատակ ունեն՝ շարունակել պատերազմը, որպեսզի թաքցնեն իրենց վախը և պարտությունը:

Ուստի ես ձեզ խնդրում եմ, եղբայրներ՝ խնայեք ձեզ: Աշխատեք ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր հարազատներին դուրս քաշեք այդ դժոխքից: Տեղեկանքներ ստեղծեք, ախտորոշումներ գտեք, խուսափելու բոլոր օրինական միջոցները գործի դրեք: Եթե հնարավորություն ունեք, որդիներին ուղարկեք արտասահման՝ քանի դեռ ուշ չէ:

Ամեն ինչ արեք, որպեսզի սգատուն չդառնաք: Ձեզնից բացի ձեր որդիներին ոչ ոք չի պաշտպանելու: Մոսկվան կանգ չի առնելու, նա Կովկասից տանելու է բոլորին, ովքեր լռում են, ուստի ամենագլխավորը հիմա կյանք խնայելն է՝ մինչև այս փուլն անցնի»,- Facebook-ի անձնական էջում գրել է «Հարևան Մամեդ» անունով դաղստանցի օգտատերը:

Այս գրառումը կարելի էր անուշադրության մատնել կամ համարել, որ Ռուսաստանի «թշնամիները կեղծ քարոզչություն են ծավալում», եթե Regnum կիսապաշտոնական գործակալության թղթակիցը Մախաչկալայից չափազանց ուշագրավ տեղեկություն չհաղորդեր: Պարզվում է, Դաղստանի ղեկավար Մալիքովը ենթականերին խստորեն կշտամբել է, որ իրենց զավակներին «զորակոչից թաքցնում են»:

Լրատվամիջոցը մեջբերում է Մալիքովի զայրալի խոսքը: «Դուք կարծում եք, իմ որդին պարտական էր կռվել և զոհվել, իսկ ձեր զավակները՝ ո՞չ»: Ըստ Regnum-ի, Մալիքովի «հոգեորդին, որ զինվորական էր, անցյալ տարի զոհվել է ռազմաճակատի առաջնագծում»:

Եթե պատերազմից զավակներին փրկելու թեման հասնում է ինքնավար հանրապետության ղեկավարի աշխատանքային խորհրդակցության օրակարգ, ապա կարելի է պատկերացնել, թե Դաղստանում զորակոչի և «կամավորագրման» շուրջ հանրային ինչ տրամադրություններ են իշխում:

Բրիտանական Guardian-ի տեղեկություններով, ուկրաինական պատերազմը «հարստացրել է Ռուսաստանի բնակչության քսան տոկոսին, բայց քառասուներկու տոկոսն աղքատացել է»:

Պարբերականը գրել է, ինչպես թուրքական մամուլն է հայտնում, որ Կրեմլի պատվերով «անցկացված փակ հարցումների արդյունքներով ռուսաստանցիների կեսից ավելին կողմ է պատերազմը դադարեցնելուն, միայն չորս տոկոսն է համաձայն ռազմական գործողությունները «մինչև հաղթական ավարտ» շարունակելուն»:

Ըստ երևույթին, այս տեղեկությունը մոտ է իրականությանը: Տարեսկզբին Դաղստանի լեռնային աուլներից մեկում գյուղացիները հաշվեհարդար են տեսել ուկրաինական ճակատից վերադարձած երիտասարդի հետ:

Նա ծնողների աչքի առաջ գնդակահարվել է «անհավատների բանակում կռվելու և լեռնականի պատիվն արատավորելու» համար:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինծառայողին ինքնասպանության են հասցրել․ Սուրեն Պապիկյանի արձագանքը․ Մանրամասներ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես չեմ կառչում աթոռից, մենք պատրաստ ենք ընտրություններ անցկացնել, եթե անվտանգային իրավիճակը թույլ տա. Զելենսկի

15/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում գնդակահարվում են, բայց չեն ցանկանում պատերազմել Ուկրաինայի դեմ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախաձեռնում ենք Վրթանեսին Արցախի թեմի առաջնորդի պարտականություններից ազատելու գործընթաց

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուք չունեք մանդատ խոսելու ԼՂ-ի ինքնորոշված ժողովրդի անունից. Սամվել Բաբայանը՝ Նիկոլ Փաշինյանին

15/12/2025 infomitk@gmail.com