Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը, հայտնում են տուն-թանգարանից:

«Որոշումը կայացվել է համայնքի բնակիչների քվեարկության՝ 79,9% և 20,1% տոկոսային հարաբերակցությամբ»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:

Նշենք, որ արձանի արտաքին տեսքը բուռն քննարկումների տեղիք է տվել սոցցանցերում:

Պ. Սեւակի քանդակը կհեռացվի դպրոցի բակից

