Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը, հայտնում են տուն-թանգարանից:
«Որոշումը կայացվել է համայնքի բնակիչների քվեարկության՝ 79,9% և 20,1% տոկոսային հարաբերակցությամբ»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:
Նշենք, որ արձանի արտաքին տեսքը բուռն քննարկումների տեղիք է տվել սոցցանցերում:
Բաց մի թողեք
Սալվարդ, Հացավան, Թասիկ գյուղերի դպրոցները կփակվեն ՔՊ-ական իշխանության որոշմամբ․ Տեսանյութ
Պետությունը փորձում է Մանկական կենտրոնը խլել եկեղեցուց
Պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը