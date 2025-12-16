Իրանում զինված հարձակում է եղել ԻՀՊԿ-ի անձնակազմի վրա

Իրանում զինված հարձակում է տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անձնակազմի վրա։
Իրանի հարավ-արևելյան Քերման նահանգում անցակետը գնդակոծվել է զինված զինյալների կողմից։ ԻՀՊԿ-ի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ ոստիկան։
Բելուջյան Telegram ալիքները հաղորդել են, որ զոհվել են երեք իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ և մեկ քաղաքացիական անձ։
***
Դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան Սպահան-Նաթանզ մայրուղում տեղի է ունեցել խոշոր վթար. ուղևորատար ավտոբուս է շրջվել։
Ըստ հաղորդագրությունների՝ զոհվել է 13 մարդ, վիրավորվել՝ 9։
Տուժածներին առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վայրում, այնուհետև նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ:
