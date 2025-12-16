16/12/2025

Իրանում զինված հարձակում է եղել ԻՀՊԿ-ի անձնակազմի վրա

infomitk@gmail.com 16/12/2025 1 min read

Իրանում զինված հարձակում է տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անձնակազմի վրա։

Իրանի հարավ-արևելյան Քերման նահանգում անցակետը գնդակոծվել է զինված զինյալների կողմից։ ԻՀՊԿ-ի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ ոստիկան։

Բելուջյան Telegram ալիքները հաղորդել են, որ զոհվել են երեք իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ և մեկ քաղաքացիական անձ։

***

Դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան Սպահան-Նաթանզ մայրուղում տեղի է ունեցել խոշոր վթար. ուղևորատար ավտոբուս է շրջվել։

Ըստ հաղորդագրությունների՝ զոհվել է 13 մարդ, վիրավորվել՝ 9։

Տուժածներին առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վայրում, այնուհետև նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնը պատրաստվում է ԱՄՆ զինված ուժերում լիազորությունների լայնածավալ վերաբաշխման․ WP

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լրագրողը հրաժարվել է բանտից դուրս գալ Լուկաշենկոյի շնորհած ներմամբ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը

15/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել Կաթողիկոսի և թեմակալ առաջնորդի անունների զեղչման հակականոնականության մասին

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ․ Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com