Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ․ Լուսանկար

Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել է բանաձև, որը հաստատում է պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը, ներառյալ՝ անկախ պետության ստեղծումը։

Փաստաթուղթն աջակցություն է ստացել 164 երկրի կողմից, այդ թվում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի։

Ութ երկիր դեմ է քվեարկել, այդ թվում՝ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները, իսկ 9-ը մնացել է ձեռնպահ:

Հայաստանը կողմ է քվեարկել պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը հաստատող բանաձևին

