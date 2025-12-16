Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ․ Լուսանկար

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել է բանաձև, որը հաստատում է պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը, ներառյալ՝ անկախ պետության ստեղծումը։
Փաստաթուղթն աջակցություն է ստացել 164 երկրի կողմից, այդ թվում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի։
Ութ երկիր դեմ է քվեարկել, այդ թվում՝ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները, իսկ 9-ը մնացել է ձեռնպահ:
