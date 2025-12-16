Պենտագոնը պատրաստվում է ԱՄՆ զինված ուժերում լիազորությունների լայնածավալ վերաբաշխման․ WP

Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատրաստում են ԱՄՆ ռազմական հրամանատարական համակարգի վերակազմակերպման ծրագիր, որը նախատեսում է մի քանի հիմնական շտաբների կարգավիճակի իջեցում և լիազորությունների վերաբաշխում ավագ գեներալների միջև, գրել է «The Washington Post»-ը։
Նախաձեռնությունը մշակվում է Պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթի ցուցումով:
Նախնական տվյալներով՝ բարեփոխումը կարող է լինել տասնամյակների ընթացքում ավագ ռազմական հրամանատարության մակարդակով ամենամեծերից մեկը և ենթադրում է չորսաստղանի գեներալների թվի կրճատում: Ծրագիրը առաջարկում է նվազեցնել ԱՄՆ Կենտրոնական, Եվրոպական և Աֆրիկայի հրամանատարությունների դերը՝ դրանք ենթարկելով նոր կառուցվածքի՝ ԱՄՆ միջազգային հրամանատարությանը: Շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ Քեյնը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին համապատասխան առաջարկներ կներկայացնի պաշտպանության նախարարին:
Աղբյուրները նշել են, որ նախաձեռնությունը համապատասխանում է ներկայիս վարչակազմի առաջնահերթություններին և ենթադրում է ռեսուրսների վերաբաշխում դեպի Արևմտյան կիսագունդ: Նախագիծը մշակվել է Պենտագոնի համատեղ շտաբի կողմից՝ Շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ Դեն Քեյնի գլխավորությամբ, և համարվում է ավագ ռազմական ղեկավարների շրջանում նախընտրելի տարբերակը։
Ըստ աղբյուրների՝ ծրագրի վրա աշխատանքները սկսվել են Հեգսեթի՝ այս գարնանը արված խնդրանքից հետո՝ հրամանատարության և վերահսկողության համակարգի արդյունավետությունը բարելավելու համար: Ցանկացած փոփոխություն կպահանջի Պատերազմի նախարարի և նախագահի հաստատումը և կձևակերպվի Պենտագոնի միասնական հրամանատարության ծրագրում։
Դիտարկվել են նաև վերակազմակերպման այլընտրանքային տարբերակներ: Մասնավորապես, քննարկվել է մարտական հրամանատարությունների թիվը վեցով կրճատելու հնարավորությունը, այդ թվում՝ Հատուկ գործողությունների հրամանատարության, Տիեզերական հրամանատարության և Կիբերհրամանատարության դասակարգումը իջեցնելու և դրանք ԱՄՆ նոր գլոբալ հրամանատարությանը ենթարկելու տարբերակը։
Ավելին, Քեյնը, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի մի քանի այլ հայեցակարգեր, այդ թվում՝ մոդել, որը բոլոր շտաբները կբաժանի երկու կառույցների՝ Գործողությունների հրամանատարության և Կայունության հրամանատարության միջև: Մեկ այլ տարբերակ կլինի Պենտագոնի նոր շտաբային ստորաբաժանում՝ Պատերազմի համատեղ աշխատանքային խումբը, որը կզբաղվի խաղաղ ժամանակ ռազմավարական պլանավորմամբ և հակամարտությունների ժամանակ ուժերի կառավարմամբ։
Բաց մի թողեք
Իրանում զինված հարձակում է եղել ԻՀՊԿ-ի անձնակազմի վրա
Լրագրողը հրաժարվել է բանտից դուրս գալ Լուկաշենկոյի շնորհած ներմամբ
Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը