16/12/2025

Պենտագոնը պատրաստվում է ԱՄՆ զինված ուժերում լիազորությունների լայնածավալ վերաբաշխման․ WP

infomitk@gmail.com 16/12/2025 1 min read

Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատրաստում են ԱՄՆ ռազմական հրամանատարական համակարգի վերակազմակերպման ծրագիր, որը նախատեսում է մի քանի հիմնական շտաբների կարգավիճակի իջեցում և լիազորությունների վերաբաշխում ավագ գեներալների միջև, գրել է «The Washington Post»-ը։

Նախաձեռնությունը մշակվում է Պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթի ցուցումով:

Նախնական տվյալներով՝ բարեփոխումը կարող է լինել տասնամյակների ընթացքում ավագ ռազմական հրամանատարության մակարդակով ամենամեծերից մեկը և ենթադրում է չորսաստղանի գեներալների թվի կրճատում: Ծրագիրը առաջարկում է նվազեցնել ԱՄՆ Կենտրոնական, Եվրոպական և Աֆրիկայի հրամանատարությունների դերը՝ դրանք ենթարկելով նոր կառուցվածքի՝ ԱՄՆ միջազգային հրամանատարությանը: Շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ Քեյնը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա օրերին համապատասխան առաջարկներ կներկայացնի պաշտպանության նախարարին:

Աղբյուրները նշել են, որ նախաձեռնությունը համապատասխանում է ներկայիս վարչակազմի առաջնահերթություններին և ենթադրում է ռեսուրսների վերաբաշխում դեպի Արևմտյան կիսագունդ: Նախագիծը մշակվել է Պենտագոնի համատեղ շտաբի կողմից՝ Շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ Դեն Քեյնի գլխավորությամբ, և համարվում է ավագ ռազմական ղեկավարների շրջանում նախընտրելի տարբերակը։

Ըստ աղբյուրների՝ ծրագրի վրա աշխատանքները սկսվել են Հեգսեթի՝ այս գարնանը արված խնդրանքից հետո՝ հրամանատարության և վերահսկողության համակարգի արդյունավետությունը բարելավելու համար: Ցանկացած փոփոխություն կպահանջի Պատերազմի նախարարի և նախագահի հաստատումը և կձևակերպվի Պենտագոնի միասնական հրամանատարության ծրագրում։

Դիտարկվել են նաև վերակազմակերպման այլընտրանքային տարբերակներ: Մասնավորապես, քննարկվել է մարտական ​​​​հրամանատարությունների թիվը վեցով կրճատելու հնարավորությունը, այդ թվում՝ Հատուկ գործողությունների հրամանատարության, Տիեզերական հրամանատարության և Կիբերհրամանատարության դասակարգումը իջեցնելու և դրանք ԱՄՆ նոր գլոբալ հրամանատարությանը ենթարկելու տարբերակը։

Ավելին, Քեյնը, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի մի քանի այլ հայեցակարգեր, այդ թվում՝ մոդել, որը բոլոր շտաբները կբաժանի երկու կառույցների՝ Գործողությունների հրամանատարության և Կայունության հրամանատարության միջև: Մեկ այլ տարբերակ կլինի Պենտագոնի նոր շտաբային ստորաբաժանում՝ Պատերազմի համատեղ աշխատանքային խումբը, որը կզբաղվի խաղաղ ժամանակ ռազմավարական պլանավորմամբ և հակամարտությունների ժամանակ ուժերի կառավարմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանում զինված հարձակում է եղել ԻՀՊԿ-ի անձնակազմի վրա

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լրագրողը հրաժարվել է բանտից դուրս գալ Լուկաշենկոյի շնորհած ներմամբ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը

15/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել Կաթողիկոսի և թեմակալ առաջնորդի անունների զեղչման հակականոնականության մասին

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքին Հայաստանը կողմ է քվեարկել, ԱՄՆ՝ դեմ․ Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com